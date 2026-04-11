Em casa, Juventude AG busca primeira vitória na Liga Nacional

Após derrota na primeira rodada, equipe de Dourados encara o líder Joaçaba Futsal

O Juventude AG tem hoje (11) um compromisso importante na LNF (Liga Nacional de Futsal) Silver – espécie de “Série B” da competição. Após estrear com derrota por 4 a 1 para o São Caetano-SP, fora de casa, o time de Dourados faz seu primeiro jogo como mandante na competição. O adversário é o Joaçaba Futsal-SC, em confronto marcado para as 19h30, no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães.

Apesar do tropeço na estreia da LNF, o momento do Juventude AG é de confiança. Segunda-feira (6), a equipe garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil após vitórias convincentes sobre o Instituto SET-GO – 7 a 1 em Anápolis (GO) e 6 a 1 em Dourados. O bom desempenho reacendeu o entusiasmo do elenco, que contou com o apoio da torcida no retorno ao ginásio.

O ambiente positivo é visto como combustível para a sequência da temporada, especialmente em um confronto que promete alto nível de exigência.

Desafio contra um dos favoritos

O adversário deste sábado chega embalado. O Joaçaba lidera a LNF Silver após golear o Balsas Futsal-MA por 6 a 0 na estreia, e aparece como um dos principais candidatos ao acesso. Os catarinenses disputaram a elite nacional na última temporada.

Ciente do desafio, o técnico João Carlos Banana destacou a necessidade de evolução do grupo neste início de temporada. “É um grande adversário que temos pela frente, mas em uma competição do nível da Liga Nacional não tem como ser diferente. Estamos nos preparando, sabemos que precisamos melhorar. Vai ser nosso quarto jogo no ano e o time do Joaçaba já tem uma estrutura, mas vamos jogar na nossa casa e temos que brigar para buscar coisas boas neste ano”, afirmou.

Time aposta em reforços jovens

Para a sequência da temporada, o Juventude AG também aposta em novidades no elenco. Os alas Juninho e Erick Santana foram integrados ao grupo após chamarem a atenção pelo SET, adversário eliminado pelo time douradense na Copa do Brasil.

Segundo o treinador, a dupla chega com potencial, mas ainda em processo de evolução. “São dois jovens jogadores, de 19 anos, que têm uma qualidade técnica individual muito boa e chamaram a atenção”, fala o técnico.

“Eles ainda precisam aprimorar a parte tática, entender o futsal de alto rendimento e vamos trabalhar para isso. Dentro do custo-benefício, vai ser muito bom para o Juventude e para o futsal brasileiro”, destaca Banana.

Serviço – Os ingressos custam R$ 20, com meia-entrada a R$ 10 para estudantes, idosos e crianças acompanhadas.

Por Ricardo Prado

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