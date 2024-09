Amai-vos! Grupo teatral Arte Boa Nova traz aos palcos peça sobre amor e perdão

No capítulo seis, item cinco, do Evangelho Segundo o Espiritismo, escrito pelo professor e codificador da doutrina espirita, Allan Kardec, há uma passagem que diz ‘Amai-vos, eis o primeiro ensinamento’. Com uma abordagem que promete emocionar o público, a companhia de teatro Arte Boa Nova traz temas como amor e perdão em seu novo espetáculo, ‘Amai-vos’, que reestreia com quatro dias de apresentações, a partir deste sábado (14).

O elenco conta com 22 componentes, entre atores e técnicos, coreografias de Chico Neller, diretor do ‘Ginga companhia de dança’, supervisão artistica de Nelson Peixoto, dramaturgo e diretor sul-mato-grossense, responsável por mais de vinte e cinco montagens teatrais inéditas, dentre elas algumas recordes de bilheteria no estado como a hilariante comédia romântica: “Eu Sempre vou te Amar” (2004), “Dance” (2006), “Queridos amigos” (2009), “Os Donos da Casa” (2014), “Cela 478” (2017), “O Amor nunca morre” (2019), dentre outros, além de inúmeros trabalhos voltados ao público infantil.

Dois mil anos

A obra ainda traz para os palcos a reencarnação, comunicação com espíritos e a transformação que o amor e o perdão pode exercer sobre alguém. Dirigida por Mariana Flores e Felipe Trindade, a peça relata a história de seus espíritos que, unidos por um ideal maior, buscam resgatar a confiança e amizade de um ente querido, perdido pelos laços da traição e ódio, desde os primeiros anos do Cristianismo, legado por Jesus, o nazareno Crucificado. De forma inimaginável, a jornada pelo perdão dos personagens dura dois mil anos, e leva os expectadores a refletirem sobre o que realmente significa perdoar e ser perdoado.

Para a peça, foram usadas teorias de Allan Kardec, porém, ela não é voltada apenas para quem segue a doutrina, e sim, com o intuito de unir e promover a reflexão. “A montagem foi feita através da concepção do texto, pelo Nelson e com ela a história por si só já se desenvolve em cima dessas temáticas, trazendo alguns conflitos entre as personagens e suas soluções”, explicou o diretor Felipe Trindade, ao jornal O Estado.

“Trabalhar dessa forma ecumênica é uma identidade do nosso grupo, sempre buscando atingir todos os públicos para que a mensagem seja repassada ao mesmo que tempo que trabalhamos essas mensagens por meio de teorias de Allan Kardec, como reencarnação, por exemplo”, complementou.

Questões atuais

Com as mudanças no mundo e na humanidade, com a correria do dia-a-dia interferindo nos mais diversos aspectos da vida, o espetáculo visa celebrar o amor, a diversão e o aprendizado, resgatando o prazer cultural de reunir a família em torno de temas que inspiram e emocionam. Com uma abordagem inovadora, a peça prova que o teatro, mesmo em meio às rápidas mudanças da sociedade, continua sendo uma das formas mais puras de arte, capaz de provocar reflexões profundas sobre o belo, o bom e o novo.

“A meu ver, a peça ‘Amai-vos’ se destaca por trazer uma história de perdão que envolve milênios e diferentes reencarnações, além de que a mensagem passada, toca em pontos sensíveis do público, o que causa uma grande identificação com a história”, destacou o diretor.

Segundo ele, o grupo já havia feito a peça anteriormente, mas decidiu refazê-la devido aos tempos atuais. “Com o mundo em guerra e com muitos conflitos, acreditamos que ainda é tempo de passar a mensagem de ‘Amai-vos uns aos outros’, como nos foi ensinado há 2 mil anos e que nunca é tarde para se adquirir um perdão”, finalizou.

Para a diretora Mariana Flores, o papel do teatro é oportunizar reflexões sobre o mundo em que vivemos e a maneira como cada um reage às ações do próximo. “Por meio do teatro conseguimos retratar inúmeras interações sociais que muitas vezes nos passam despercebidas ou que não damos a devida atenção. Através da peça ‘Amai-vos’ estamos tendo a oportunidade de trabalhar conflitos espirituais que com certeza deixarão uma pulguinha atrás da orelha que quem for nos assistir, temas como empatia, paciência e compreensão serão abordados e acreditamos que através destes, inúmeros conflitos sociais que enfrentamos atualmente seriam facilmente resolvidos”, disse ao jornal O Estado.

O grupo

O ‘Arte Boa Nova – uma nova dimensão em teatro’, fundado em 1989 em Campo Grande-MS, surgiu inspirado pelos valores da Ciência, Filosofia e Religião Espírita, com objetivo de compartilhar com o público uma mensagem de otimismo, reflexão e entretenimento, acreditando que a arte desempenha um papel vital no desenvolvimento cultural, intelectual, emocional e moral do ser humano. Ao longo dos anos, A Arte Boa Nova tem se consolidado como uma referência no cenário artístico de Mato Grosso do Sul, reconhecida pelo cuidado estético e pela clareza de suas mensagens, sempre acessíveis e pensadas para envolver toda a família. Cada espetáculo é uma oportunidade de aproximar o público da beleza e profundidade que o teatro oferece, além de incentivar o diálogo sobre temas espirituais e humanos. O grupo conta com o apoio cultural de diversas entidades, como a Federação Espírita de MS, Arquitécnica Ltda., Nartec – Núcleo de Arte Espírita de Campo Grande, Fundação Chico Xavier, Espaço SAE – Saúde, Arte e Espiritualidade e Teatro Allan Kardec.

Serviço

O espetáculo ‘Amai-vos’ será realizado nos dias 14, 15, 21 e 22 de setembro, no Teatro Allan Kardec, na avenida América, 653. No sábado, as sessões são das 17h às 20h e no domingo das 16h às 19h. Os ingressos estão à venda por meio do site www.arteboanova.com.br ou na Arquitécnica: 3042-5907. Toda a renda será revertida para entidades filantrópicas e assistências associadas ao evento.

A peça também será apresentada em Dourados, no dia 28 de setembro, no Cine Auditório da Reitoria da UFGD (Universidade da Grande Dourados), com sessão às 16h30 e 19h30.

Para mais informações e contato, acesse as redes sociais ou entre em contato pelo e-mail: [email protected]. Informações e venda de ingressos: Arquitécnica Ltda. – (67) 3042-5907, ou www.arteboanova.com.br .

