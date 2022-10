Cia de Dança do Pantanal traz “Migrantes” nesta quinta

Como parte da programação da Semana Sesc Visibilidade: Imigrantes e Refugiados, que acontece até o dia 22 de outubro, na Capital a Cia de Dança do Pantanal apresenta, nesta quinta-feira (20), às 19h, o espetáculo de dança “Migrantes”, no Sesc Cultura, em Campo Grande.

O espetáculo já foi apresentado em Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro e no Festival de Inverno de Bonito deste ano, além de Corumbá. Coreógrafo de “Migrantes”, Wellington Júlio explica que o espetáculo conta a história de pessoas que saem do seu lugar de origem e vão em busca de emprego, uma vida melhor ou fogem da violência, da guerra.

Wellington Júlio define o espetáculo como potente. Segundo ele, todas as vezes os bailarinos da Cia de Dança do Pantanal têm uma percepção diferente. “É sempre muito forte para nós. Porque é um trabalho forte e diz muito sobre a realidade, sobre a verdade. Cada apresentação tem um gosto a mais, um gosto que soma. Cada apresentação é diferente”, afirma o coreógrafo, que também é bailarino do espetáculo.

A Semana da Visibilidade dos Povos Imigrantes e Refugiados propõe o combate à intolerância contra imigrantes e questões étnicas por meio das artes ciências e da educação, dando voz às discussões sobre migrações e difundindo, por meio da arte, a miscigenação entre os povos.

Para a diretora executiva do Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, Márcia Rolon, apresentar “Migrantes” no Sesc Cultural, na semana da Visibilidade, nos coloca ao centro da discussão e reforça o nosso trabalho como uma Cia que aborda temas contemporâneos

“A Semana Sesc de Visibilidade tem seu olhar voltado para um tema muito atual em nossa sociedade, propondo reflexão sobre o combate à intolerância contra refugiados e imigrantes. É por meio da dança, da literatura, das artes cênicas, entre outros, que esses assuntos podem ser difundidos e explorados”, ressaltou Regina Ferro, Diretora Regional do Sesc MS.