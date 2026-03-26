Papy articula investimentos para revitalização de pistas de skate na Capital

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto, o Papy, se reuniu na manhã desta quinta-feira (26), com representantes da Associação de Skatistas, da Federação de Skate de Mato Grosso do Sul e da Fundac (Fundação Municipal de Cultura) para dar encaminhamento à execução de emendas parlamentares voltadas à melhoria da infraestrutura de pistas públicas na Capital.

Durante a reunião, foram discutidos investimentos que somam R$ 225 mil destinados à revitalização completa da pista de skate do Horto Florestal, espaço tradicional para a prática da modalidade em Campo Grande. Também entrou em pauta a necessidade de atenção a outras pistas localizadas nos bairros Buriti e Jockey Clube.

O vereador Epaminondas Neto, o Papy, destacou que “a emenda foi direcionada à Fundação de Cultura pois ela é a responsável pela gestão do Horto Florestal. Trata-se de uma pista antiga e tradicional, onde os integrantes da vanguarda do skate se reúnem para praticar o esporte. Ressaltamos a importância de realizar essa reforma com concreto usinado para que a pista tenha resistência e alto tempo de durabilidade”, disse Papy.

Durante o encontro, a diretora da Fundac Jacqueline Vital ressaltou a importância de envolver a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) no processo, uma vez que a pasta será responsável pela execução das melhorias previstas nas emendas.

Como encaminhamento, ficou acordado que o secretário municipal da Sisep, Marcelo Migliolo, receberá representantes da Associação e da Federação de Skate. O objetivo é garantir que os praticantes contribuam com sugestões técnicas sobre as necessidades das pistas, assegurando que as intervenções atendam de forma efetiva quem utiliza os espaços no dia a dia.

A iniciativa reforça o compromisso do Legislativo Municipal com o incentivo ao esporte e a valorização de espaços públicos de convivência, promovendo mais qualidade e segurança para os praticantes de skate em Campo Grande. Também participaram do encontro Reynardt Peralta, presidente da Federação de Skate, e Duda e Eric Fossati, da Associação.