Foragido envolvido com facção criminosa é capturado em Campo Grande

Um homem de 35 anos, teve um mandado de prisão preventiva cumprido por equipes do DRACCO (Policiais do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado). O acusado possui histórico de envolvimento em práticas criminosas graves e com atuação vinculada à criminalidade organizada.

A ação decorreu de diligências investigativas realizadas por equipes especializadas do DRACCO, que localizaram e capturaram o foragido em Campo Grande. Contra ele havia mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal, em razão de sua evasão durante o cumprimento de pena.

O recapturado possui extensa ficha criminal, com registros por crimes patrimoniais violentos, notadamente roubos e receptação, bem como por envolvimento em tentativas de homicídio, evidenciando alto grau de periculosidade. Ressalte-se que sua recaptura se deu após evasão do sistema prisional, sendo que ainda lhe restam 11 anos, 7 meses e 15 dias de pena a serem cumpridos em regime fechado.