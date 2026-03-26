Apostando no subgênero “terrir”, filme traz elenco de estrelas e ação com ‘pegada’ da franquia John Wick

A estreia do longa ‘Eles Vão Te Matar’ (They Will Kill You) chega aos cinemas brasileiros hoje cercada de expectativas, consolidando-se como uma das apostas mais ousadas do “terrir” recente — subgênero que mistura terror e comédia com doses generosas de ação.

Produzido por Andy Muschietti, conhecido pelo sucesso de ‘It: A Coisa,’ o longa marca também o primeiro projeto da produtora ‘Nocturna Pictures’, criada em parceria com sua irmã, Barbara Muschietti. A direção fica a cargo de Kirill Sokolov, que também assina o roteiro ao lado de Alex Litvak.

O o filme é estrelado por Zazie Beetz (‘Deadpool 2’), Tom Felton (Saga Harry Potter), Patricia Arquette (Little Nicky), Myha’la (Lua de Mel a Três) e Heather Graham (Do Inferno).

Sinopse

A trama acompanha uma jovem que, após uma série de eventos traumáticos, acaba presa e desenvolve habilidades de sobrevivência. Ao sair em busca da irmã, ela chega ao misterioso Virgil, um antigo hotel de luxo que esconde um culto demoníaco. Durante uma noite brutal, a protagonista precisa lutar para não se tornar a próxima oferenda em um ritual sangrento.

Apostando no exagero e na estilização da violência, o longa se destaca pelas cenas de ação coreografadas, frequentemente comparadas às da franquia John Wick. A direção de Sokolov imprime um ritmo frenético, transformando o filme em uma experiência intensa, quase ininterrupta, marcada por combates que misturam brutalidade e estética visual apurada.

A performance de Zazie Beetz tem sido amplamente elogiada pela crítica, sendo apontada como um dos grandes trunfos do filme. Sua personagem combina vulnerabilidade e força, assumindo o papel de uma heroína de ação em sintonia com nomes como Angelina Jolie e Uma Thurman.

Inserido em uma tendência recente do cinema, impulsionada por títulos como ‘Casamento Sangrento’ e ‘Freaky – No Corpo de um Assassino’, ‘Eles Vão Te Matar’ aposta no equilíbrio entre humor ácido e horror gráfico para conquistar o público.

Crítica especializada

A recepção da crítica tem sido mista, mas majoritariamente positiva. O filme alcançou 79% de aprovação, com base em 19 avaliações no Rotten Tomatoes, com elogios à sua energia, estilo visual e intensidade. Enquanto alguns críticos destacam a inventividade e a entrega física do elenco, outros apontam excessos narrativos e um ritmo que pode se tornar exaustivo ao longo da projeção.

“Com referências a filmes de samurai e do gênero de ação ‘tiroteio’, Zazie Beetz entrega a performance física de sua vida”, disse Glenn Garner do Deadline.

“Retornos rapidamente decrescentes, com floreios formais derivativos que em grande parte lembram outros filmes melhores. Quando os créditos finais chegam, é completamente exaustivo”, disse Siddhant Adlakha da Variety.

“Eles vão te Matar é um dos melhores filmes de ação desde John Wick: capítulo 2, trazendo coreografias de luta impressionantes e uma abundância de violência gráfica épica”, disse Sean Boelman do FandomWire.

“A insanidade de Sam Raimi em ‘A morte do demonio 2’ corre pelas veias da comédia de ação e terror eletrizante de Kirill Sokolov. Mas, em vez de um herói azarado, Eles vão te Matar apresenta uma força da natureza imparável em Zazie Beetz”, disse Meagan Navarro do Bloody Disgusting.

“Quando a superestimulação se instala, é difícil ir além dela, e a dormência resultante pode explicar como um filme com tanta coisa acontecendo pode passar de empolgante a decepcionante ao longo de 94 minutos cheios de ação”, disse Katie Rife do IndieWire.

“Sua falta de coesão visual e um final bizarro atrapalham a experiência de aproveitar o turbilhão de socos, balas, lutas fantasiosas e uma espada com poderes, ao estilo de uma katana, capaz de cortar corpos ao meio”, disse Monica Castillo do The Playlist.

Mesmo sem reinventar o gênero, ‘Eles Vão Te Matar’ se firma como uma experiência visceral e estilizada, reafirmando o apelo do “terrir” contemporâneo e consolidando Kirill Sokolov como um nome a ser observado no cinema de ação e terror. O filme estreia hoje nos cinemas e a classificação indicativa é de 18 anos.

Marcelo Rezende