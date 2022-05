Palestra sobre transportes ferroviários foi destaque durante Fórum Bioceânico

Autoridades dos países presentes no 1º Fórum “A Integração dos Municípios do Corredor Bioceânico”, discutiram nesta última sexta-feira (27), a temática “Transporte Ferroviário e Serviços Logísticos Local”.

O assessor de logística da Secretaria de Estado da Produção, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agricultura Familiar (Semagro), Lúcio Lagemann destacou o objetivo do painel. “Queremos abordar a integração do modal sul-mato-grossense com os outros países, fazendo aquele grande projeto da Ferrovia Transamericana, saindo de São Paulo, chegando até os portos do Chile, levando nossa produção de Mato Grosso do Sul para o mundo”, salientou Lúcio.

O tema sobre ferrovias no Estado já vem sendo defendido pelo Governo do Estado e foi uma das palestras mais concorridas no segundo dia do evento.

O representante da Semagro de Mato Grosso do Sul destacou a diversidade de produtos vindos de outros países e uma facilidade de escoar a produção local. “Os municípios que serão contemplados com as ferrovias terão muitos outros negócios agregados como a prestação de serviços, os pontos de transbordo, uma série de serviços que são importantes para aumentar a geração de emprego e renda diretamente”, enfatizou.

O potencial de carga e as condições da Malha Oeste foram apresentados pelo consultor Bento Lima. “A Malha Oeste transportou mais de três milhões de toneladas, com um traçado de alta qualidade e trens de carga de maior velocidade no Brasil”, disse. O consultor falou ainda do potencial de cargas gerado pelo aumento da produção agroindustrial de Mato Grosso do Sul.