Campo Grande e San Salvador de Jujuy passam a ser “Cidades Irmãs”

Foi aprovado Câmara de Vereadores de Campo Grande o Projeto de Lei 10.523/22, que é do Poder Executivo, e que declara que a Cidade Morena é oficialmente “Cidade Irmã” de San Salvador de Jujuy.

Com isso será possível promover a capital sul-mato-grossense comercialmente em feiras e missões internacionais, fomentar as relações econômicas, sociais, culturais entre outros laços de amizade, solidariedade, intercâmbio e cooperação entre os povos e governos das duas cidades.

Campo Grande e San Salvador Jujuy passam a implementar um intercâmbio de serviços, tecnologias, conhecimentos e experiências nas mais variadas áreas, o que tem como objetivo melhorar a vida dos cidadãos.

Segundo a prefeitura, muitos contatos foram realizados entre autoridades da cidade argentina e técnicos da Sidagro (Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio) nos últimos meses.

“O próximo passo é implementar políticas conjuntas para desenvolver relações duradouras entre as duas cidades, incluindo feiras, exposições ou eventos turísticos, culturais e comerciais de interesse comum. Por parte dos argentinos existe a intenção de promover os vinhos de altitude e a cidade de Campo Grande pretende potencializar oportunidades ligadas ao turismo como cadeia produtiva de alto valor agregado”, afirma Paulo César da S. C. Fialho, gerente de Fomento ao Comércio Exterior da Sidagro.

O acordo foi firmado ainda na gestão do Marcos Trad (PSD), que na ocasião disse: “Muito mais que uma assinatura de um convênio, que a promoção turística, cultural e econômica – isso tudo são consequências. Este acordo traz a melhoria de vida das pessoas, pois todos somos iguais e nós como gestores devemos buscar essa justiça social. É esta marca que devemos deixar registrada”.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), disse que é um momento ímpar para a Cidade Morena e a cidade argentina. “Este intercâmbio cultural e econômico pode transformar a realidade de muitas pessoas. É um momento de buscar novas oportunidades e desenvolvimento. A RILA vai trazer muitos benefícios para nossa gente, como também para os argentinos”, afirmou.

Corredor Rodoviário Bioceânico

O Corredor Rodoviário Bioceânico é um projeto que engloba alguns países do Mercosul (Brasil, Paraguai, Argentina e Chile), com o objetivo de criar uma autovia eficiente que conecte por terra os oceanos Atlântico e Pacífico.

O projeto irá abrir os mercados exportadores do Mato Grosso do Sul, ampliar o dinamismo econômico entre o Brasil e a região Ásia-Pacífico e articular as cadeias produtivas do Norte chileno, do Noroeste argentino, do Chaco paraguaio e do Centro-Oeste brasileiro.

O convênio pretende fortalecer o audacioso projeto, mediante a integração dos territórios, ampliação e diversificação das relações comerciais e promoção de novas oportunidades de investimento, emprego e renda.

Busca ainda promover laços de cooperação e ajuda mútua entre os cidadãos e os agentes produtivos das duas cidades, a integração física e logística, como meios capazes de gerar condições mais favoráveis ao desenvolvimento econômico de seus territórios, permitindo o avanço de projetos de integração produtiva, promoção de voos regionais e a melhor utilização de suas infraestruturas aeroportuárias e rodoviárias.

Também pretende incentivar a construção de novos centros logísticos regionais, como instrumentos de fomento de novos espaços econômicos entre os dois países, além de fortalecer a futura RILA (Rota de Integração Latino-Americana) mediante a integração dos territórios, ampliação e diversificação das relações comerciais e promoção de novas oportunidades de investimentos e geração de empregos e renda, contribuindo para a melhoria das condições de vida dos cidadãos.

Conheça Jujuy

San Salvador de Jujuy está a 1.640 km de Campo Grande, e atualmente conta com aproximadamente 300 mil habitantes. A cidade argentina funciona como um pólo econômico e cultural da região, na Província de Jujuy. A localização é estratégica, no centro do vale e voltada para as montanhas.

Próximo à cidade são produzidos cana-de-açúcar, tabaco, cítricos e hortaliças. As culturas que mais se destacam são o milho e batata. No interior da província é possível encontrar vinhedos exclusivos e oliveiras de ótima qualidade. A mineração de chumbo, zinco, ferro e prata também é uma cadeia importante para a economia local. O centro comercial é muito ativo e permite a aquisição de todo o tipo de artesanato e artigos regionais.

