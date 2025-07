Mais de 14 mil aposentados e pensionistas de MS aderem a acordo para receber descontos indevidos do INSS

Mais de 14 mil aposentados e pensionistas de Mato Grosso do Sul já aderiram ao acordo de ressarcimento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) até esta quinta-feira (24), segundo dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social. O número representa cerca de 49,7% dos 28.854 beneficiários aptos no Estado a receber os valores descontados indevidamente entre 2020 e 2024.

Na última sexta-feira (18), apenas 8.402 pessoas haviam aderido no Estado. Em menos de uma semana, o número saltou para 14.347, um aumento de quase 6 mil adesões. Ainda assim, mais da metade dos segurados sul-mato-grossenses ainda não confirmou participação no acordo, que permite o recebimento dos valores por via administrativa, sem a necessidade de entrar na Justiça.

O pagamento começou na quarta-feira (23) e está sendo feito em parcela única, diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício. O valor é corrigido pela inflação e segue a ordem de adesão.

Quem pode aderir?

Aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos entre 2020 e 2024 devem acessar o aplicativo Meu INSS, ligar para a Central 135 ou comparecer a uma agência dos Correios para verificar se têm direito à devolução.

Até a última segunda-feira (21), os Correios haviam atendido 35,5 mil pessoas em Mato Grosso do Sul, sendo 10,4 mil só em Campo Grande. O prazo para contestação segue até 14 de novembro, podendo ser prorrogado.

Após o envio da contestação, se não houver resposta do INSS em até 15 dias úteis, o beneficiário pode aceitar o acordo e garantir o ressarcimento. A adesão é gratuita e pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nos Correios. A Central 135 está disponível apenas para consultas e contestações, não para adesão.

Como aderir pelo aplicativo?

– Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha.

– Vá até a opção “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência”, caso haja solicitações pendentes.

– Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo “Aceito receber”, selecione “Sim”.

– Clique em “Enviar” e aguarde o depósito do valor na conta.

Em todo o Brasil, 1,05 milhão de aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo. Ao todo, 533 mil beneficiários receberão os valores ainda nesta semana. O processo é parte de um esforço do governo federal para agilizar o ressarcimento sem necessidade de ações judiciais, após a identificação de descontos indevidos nos benefícios.

