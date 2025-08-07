Oposição reúne 41 assinaturas e vai protocolar pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes

Movimento ocorre após decisão que determinou prisão domiciliar de Bolsonaro; obstrução no Senado é encerrada

A oposição no Senado Federal conseguiu reunir as 41 assinaturas necessárias para protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa foi impulsionada após a decisão de Moraes que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A articulação, liderada por senadores aliados ao ex-presidente, vinha sendo construída nos últimos dias em meio à obstrução das atividades legislativas e ocupação da Mesa Diretora.

O 41º apoio foi confirmado na manhã desta quinta-feira (7), com a assinatura do senador Laércio Oliveira (PP-SE), o que viabiliza o protocolo do pedido. Com isso, os senadores oposicionistas anunciaram o fim da obstrução dos trabalhos no Senado.

“Estamos desobstruindo e a oposição vai participar dos debates das pautas que interessam ao Brasil, pautas que interessam a todos, para aquém das questões ideológicas”, afirmou o líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN), em pronunciamento à imprensa.

Agora, o grupo de parlamentares ligados a Bolsonaro concentra esforços em pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a dar andamento ao pedido. Cabe exclusivamente ao presidente da Casa decidir se aceita ou arquiva a denúncia contra ministros do STF.

O pedido de impeachment se soma a um cenário de forte tensão institucional entre setores bolsonaristas e o Supremo Tribunal Federal, especialmente em torno de decisões de Alexandre de Moraes relacionadas aos inquéritos que investigam ataques à democracia, disseminação de fake news e articulações golpistas.

Até o momento, o presidente do Senado não se manifestou oficialmente sobre o caso. Nos bastidores, aliados indicam que Alcolumbre tende a não acolher o pedido, repetindo decisões anteriores em que outros pedidos de impeachment contra ministros do STF foram arquivados sem análise do mérito.

Caso aceite o pedido, o Senado precisará formar uma comissão especial para analisar a admissibilidade do processo, o que daria início a um novo e inédito embate político e institucional no país.

A decisão de desobstruir os trabalhos legislativos foi vista como uma tentativa da oposição de ampliar sua atuação nas pautas econômicas e sociais que tramitam na Casa, ao mesmo tempo em que mantém a pressão sobre o Judiciário e o governo federal.

Com informações do Metrópoles

