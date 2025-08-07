MS Pantanal e Sanesul fortalecem ações de educação ambiental para a preservação dos recursos hídricos em MS

Exposição itinerante promove conscientização sobre preservação da água e do meio ambiente por meio da arte e tecnologia

Entre agosto de 2025 e maio de 2026, Mato Grosso do Sul será palco da quarta edição da exposição itinerante ‘Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais’. Realizado pela 3 Apitos, o projeto é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Instituto Aegea e contará com o apoio da Ambiental MS Pantanal e da Sanesul para percorrer diversos municípios do estado nos próximos meses.

A exposição, instalada em um Tech-Truck com cinema 3D e instalações interativas, apresentará obras que abordam a escassez de água doce, a relação histórica do homem com a água e uma experiência em realidade virtual sobre rios, florestas e impactos ambientais.

Gabriel Buim, diretor-presidente da MS Pantanal, enfatiza que o compromisso da concessionária é alcançar a ampliação da cobertura de esgotamento sanitário em todo o estado até 2031, alinhando esse objetivo ao propósito de gerar impactos positivos para as comunidades e os territórios onde atua.

“Apoiar iniciativas culturais e educativas voltadas à preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente está em total sintonia com a missão da companhia, reforça.”

Para Renato Marcílio, diretor-presidente da Sanesul, a exposição é uma oportunidade de unir educação, cultura e cidadania para transformar realidades.

“Acreditamos que o saneamento vai além da infraestrutura – ele promove saúde, dignidade e também consciência ambiental. Apoiar um projeto como o ‘Olho D’Água’ reforça nosso compromisso com a valorização da água e com a formação de uma geração mais consciente sobre a preservação dos recursos naturais,” destaca.

Sobre o projeto – A exposição já percorreu 60 cidades em 12 estados brasileiros, alcançando mais de 54 mil pessoas com experiências que integram arte, ciência e

educação ambiental. A iniciativa propõe uma vivência sensorial imersiva, convidando o público a refletir sobre a importância da água e a preservação do meio ambiente.

Programação e público – A turnê em Mato Grosso do Sul terá início em Jardim (06 a 09/08) e seguirá por cidades como Bonito, Dourados, Naviraí, Aquidauana, entre outras, até maio de 2026. Em cada município, o projeto permanecerá por cinco dias, com atendimento a estudantes da rede pública de quarta a sexta-feira e abertura ao público em geral aos sábados, incluindo a exibição de filmes e debates sobre temas ambientais a partir das 20h.

Cronograma completo – datas sujeitas a confirmação

06 a 09/08 – Jardim

13 a 16/08 – Nioaque

20 a 23/08 – Bonito

27 a 30/08 – Porto Murtinho

03 a 06/09 – Caracol

10 a 13/09 – Maracaju

17 a 20/09 – Rio Brilhante

24 a 27/09 – Nova Alvorada do Sul

08 a 11/10 – Dourados

15 a 18/10 – Laguna Carapã

22 a 25/10 – Amambai

29/10 a 01/11 – Caarapó

05 a 08/11 – Naviraí

12 a 15/11 – Ivinhema

17 a 19/11 e 22/11 – Deodápolis

26 a 29/11 – Fátima do Sul

01 a 04/04 – Água Clara

08 a 11/04 – Ribas do Rio Pardo

15 a 18/04 – Sidrolândia

22 a 25/04 – Dois Irmãos do Buriti

29/04 a 02/05 – Miranda

06 a 09/05 – Aquidauana

SERVIÇO

Mais informações podem ser obtidas pelo site oficial do projeto.

