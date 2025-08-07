Homem que matou mulher e filha queimadas para não pagar pensão tinha cumplíce, revela perícia concluída

Novos dados e informações foram divulgados pela perícia e anexados no processo do caso de duplo feminicídio realizado por João Augusto Borges, de 25 anos, contra sua companheira, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos e a filha Sophie Eugênia, de 10 meses. Prints de conversas mostram que enquanto praticava o crime, mandava mensagem para um colega de trabalho.

O crime aconteceu no dia 26 de maio, no Bairro São Conrado, em Campo Grande. Na ocasião, as vítimas foram assassinadas e tiveram seus corpos carbonizados e jogados em uma mata no Indubrasil. O caso foi marcado pela brutalidade e frieza de João Augusto ao confessar o crime.

Segundo informações da perícia, prints entregues por um colega e trabalho desmente a versão do acusado, que alegou ter cometido o crime em um momento de raiva. Entretanto, as conversas comprovam que o crime foi premeditado, com cúmplices, além de confirmar o depoimento de uma das testemunhas que afirmou ouvir João, semanas anteriores ao crime, que mataria a esposa e a filha.

Nas provas, o cúmplice, consciente do crime, pergunta onde estão os corpos das vítimas e João responde que “estão no porta-malas”. Em outro, o acusado questiona a localização do parceiro e depois afirma “está começando a feder aqui”, se referindo a companheira e a filha já mortas.

A perícia também descobriu que após o crime, o autor tentou limpar os vestígios, onde encontraram manchas de sangue diluídas, pano úmido e resquícios de produtos químicos no banheiro. Além disso, há sinais de luta corporal na casa de Vanessa, comprovando que pelo menos uma das vítimas foi morta na residência

O caso segue em investigação.

