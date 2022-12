Operação Dark Money: Suplentes assumem mandato tampão

Os oito suplentes dos vereadores afastados pela Operação Dark Money, na Câmara Municipal de Maracaju, devem apresentar documentação nesta segunda-feira para que possam tomar posse e já na terça-feira (13) votar o Orçamento de 2023 elaborado pela atual administração daquele município.

De acordo com a convocação trata-se de um mandato tampão que valerá até o dia 5 de janeiro, uma vez que os titulares devem retomar os mandatos em menos de 30 dias. Foram convocados do DEM, Daniel Ruiz Célio Franco de Oliveira; do MDB Vergínio da Silva, Rudimar Oliveira Lautert, Maria das Graças Alves de Lima, Nelson José dos Santos e Rosa Jung, ambos do PSDB, e Odair Roberto Schwinn, do Patriota. A convocação foi assinada pelo presidente em exercício, vereador Gustavo Duó.

A Operação Mensalinho é a terceira fase da Operação Dark Money, deflagrada no ano passado e resultou no envolvimento de todos os vereadores da legislatura passada, incluindo os três edis que não conseguiram a reeleição. Mesmo estando na suplência eles estão impedidos de substituir os que tiveram os mandatos suspensos.

Na 3ª fase da investigação do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), foi identificado pagamento de propina a vereadores durante os meses de dezembro de 2019 e novembro de 2020. As propinas eram pagas por ordem do então prefeito Maurílio Azambuja (MDB) que, com o aval de outros servidores, tinha como objetivo afrouxar a fiscalização das contas da prefeitura pela Câmara, além de aprovar projetos e leis de seu interesse.

