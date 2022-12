Copa do Mundo: confira quando os jogos voltam

A Copa do Mundo 2022 está na reta final. Nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro, não há jogos. As semifinais começam amanhã, dia 13.

As duas últimas partidas da terceira fase do torneio ocorreram no sábado (10), em um duelo entre Marrocos x Portugal e França x Inglaterra.Os classificados para as semi são: Croácia, Argentina, Marrocos e França.

Com menos equipes na disputa (apenas quatro estão nas semifinais), não é possível ter jogos diariamente, por conta do tempo de descanso necessário para cada uma das seleções. O período mínimo é de 48h para cada time.

Na primeira fase da Copa do Mundo, que teve início no dia 20 de novembro, a competição tinha 32 equipes divididas entre 8 grupos com quatro seleções cada.

Nesta etapa, os jogos aconteceram diariamente, com até quatro partidas disputadas por dia. A partir das oitavas de final, o número de times caiu pela metade, assim como a quantidade de jogos por dia.

Próximos jogos

Amanha (13), às 15h (Mato Grosso do Sul) acontece o primeiro jogo da semifinal. Argentina e Croácia se enfrentam por uma vaga na grande final. O jogo acontece jogo será no estádio de Lusail. O perdedor ficará com o terceiro lugar.

Na quarta-feira (14), é a hora da bola rolar para França e Marrocos. O jogo será também às 15h e acontecerá no estádio Al Bayt. O ganhador da partida vai para a final enfrentar a seleção que se der melhor entre Argentina e Croácia.

Final da Copa do Mundo

A disputa pelo terceiro lugar (com os perdedores das semifinais) será no sábado, dia 17, no estádio Internacional Khalifa, também ao meio-dia.

A grande final da Copa do Mundo 2022, da Fifa, será no próximo domingo, dia 18 de dezembro, ao meio-dia pelo horário de Brasília. O jogo será no estádio de Lusail.

