Segunda-feira começa com tempo instável e possibilidade de pancadas de chuva

A semana começa com previsão de tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 70 km/h em Mato Grosso do Sul, principalmente para as regiões Centro Norte e Leste do estado.

Segundo a coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valeska Fernandes, a instabilidade desta segunda-feira (12) é consequência do avanço de uma frente fria oceânica acompanhada do transporte de calor e umidade vinda da Amazônia, aliada ainda a um sistema de baixa pressão vinda do Paraguai.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Campo Grande o tempo também permanece instável, com céu nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas e os termômetros devem marcar de 22ºC a 29ºC.

Outras máximas previstas para hoje são de 30°C em Ponta Porã, 32ºC em Dourados, 33ºC em Bonito, Três Lagos e Coxim, e 35ºC em Corumbá e Porto Murtinho.

Entre os dias 08 a 24 de dezembro de 2022. Neste período, podem ocorrer acumulados superiores a 60 mm no estado do Mato Grosso do Sul. Destaca-se que os maiores acumulados de chuvas são previstos para as regiões norte e nordeste do estado, com valores acima de 100 mm.