Obras de esgoto avançam em bairros de Campo Grande e devem beneficiar 10 mil moradores

Intervenções em andamento no Tijuca e Guanandi fazem parte da ampliação da rede na Capital

As obras de implantação da rede de esgoto seguem em andamento nos bairros Tijuca e Guanandi, em Campo Grande, com previsão de conclusão até setembro. As intervenções fazem parte da expansão do sistema de saneamento na Capital e incluem a instalação de aproximadamente 30 quilômetros de rede, além de mais de 3,5 mil ligações domiciliares.

A estrutura em execução deve atender cerca de 10 mil moradores. Atualmente, o município já conta com 94% de cobertura de esgotamento sanitário e trabalha com a meta de alcançar 98% até 2028.

A ampliação integra um plano de investimentos conduzido pela concessionária Águas Guariroba, que prevê novas frentes de trabalho em diferentes regiões da cidade. Para 2026, estão programados cerca de 200 quilômetros de rede, com alcance estimado em 22 bairros e mais de 68 mil pessoas. Até agora, mais de 50 quilômetros já foram implantados, atendendo cerca de 4 mil famílias.

Durante visita às obras, a prefeita Adriane Lopes destacou a integração das intervenções com outras melhorias urbanas. “Acompanhamos de perto os trabalhos no Tijuca, no Guanandi e em diversas regiões da cidade. Além da rede de esgoto, esses bairros também devem receber, nos próximos meses, obras de pavimentação e drenagem. Esse trabalho integrado é essencial para que Campo Grande continue avançando com planejamento e qualidade”, afirmou.

Morador da região, o empresário Emerson Lemes comentou sobre a expectativa com a obra. “A gente esperava por isso há muitos anos. Agora ver essa obra acontecendo é motivo de alegria. É um benefício que vai melhorar muito a qualidade de vida de todos aqui”, destacou.

Segundo o diretor-presidente da concessionária, Gabriel Buim, o cronograma segue em execução. “Estamos avançando de forma consistente na ampliação do sistema de esgotamento sanitário, levando mais saúde, dignidade e valorização para as regiões atendidas. Só neste ano, já implantamos 53 quilômetros de rede em diferentes regiões da capital, e seguimos com um planejamento robusto para alcançar 98% de cobertura até 2028”, destacou Buim.

As intervenções incluem também a preparação de novas etapas, como a prevista para a região do Jardim Batistão. A expansão da rede de esgoto está associada à redução de riscos à saúde pública, além de contribuir para a valorização urbana das áreas atendidas.

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