Lula recebe alta após retirar câncer de pele no couro cabeludo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta do Hospital Sírio Libanês em São Paulo no fim da manhã desta sexta-feira (24). Mais cedo, ele passou por dois procedimentos, na cabeça e na mão. Segundo o cardiologista Roberto Kalil Filho, os procedimentos foram realizados sem intercorrências.

“Vai permanecer algumas horas e vai para casa hoje”, declarou o médico do presidente.