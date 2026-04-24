Lula recebe alta após retirar câncer de pele no couro cabeludo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta do Hospital Sírio Libanês em São Paulo no fim da manhã desta sexta-feira (24). Mais cedo, ele passou por dois procedimentos, na cabeça e na mão. Segundo o cardiologista Roberto Kalil Filho, os procedimentos foram realizados sem intercorrências.
“Vai permanecer algumas horas e vai para casa hoje”, declarou o médico do presidente.
Kalil esclareceu que as intervenções foram simples e que o processo de recuperação será feito sem medicação. Lula usará um curativo na cabeça por cerca de um mês para a cicatrização da lesão e deve usar chapéu para evitar a exposição ao sol.
O médico recomendou que Lula evite grandes eventos nos próximos dias e pediu a ele que adie compromisso marcado para segunda-feira (27) no interior de São Paulo. O presidente repousará no fim de semana.
A médica Cristina Abdalla, dermatologista que realizou o procedimento, afirmou que a ferida na cabeça do presidente é “muito comum” e é oriunda da exposição solar. Ela disse se tratar de uma lesão basocelular, que é o tipo de câncer de pele mais comum no mundo.
Sobre o procedimento na mão para tratar uma tendinite, Kalil afirmou se tratar apenas de uma “inflamaçãozinha” e que não é preciso imobilização.
Nenhuma das lesões tem relação com a queda sofrida por Lula no Palácio da Alvorada em outubro de 2024. Segundo o cardiologista, a correção da ferida na cabeça feita hoje estava pré-programada havia cerca de dois meses. O pós-operatório envolve apenas o acompanhamento.
As intervenções não afetarão a campanha, de acordo com os médicos.