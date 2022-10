“O povo está cansado de fake news”, diz Capitão Contar

Ao invés de focar em propostas, a campanha do candidato adversário tenta desqualificar Capitão Contar (PRTB) com a divulgação de informações mentirosas, o que levou o capitão a mover ações judiciais. “Pra que esse ataque organizado? Qual é o desespero com relação à minha eleição? Por que estão jogando tão sujo? Por que vocês estão desrespeitando a minha família e minha esposa? Pra que esse golpe baixo na política sul-mato-grossense. O povo não aguenta mais”, desabafou Capitão Contar durante entrevista presencial à Grande FM Dourados, na manhã deste sábado (22).

Na oportunidade, ele destacou seu plano de governo para transformar Mato Grosso do Sul ressaltando o compromisso de um governo ético, sério e de muita transparência. Capitão Contar falou sobre a área da segurança pública que precisa ser valorizada.

“É preciso fazer a recomposição salarial, que está em defasagem, dar segurança administrativa e jurídica para que o efetivo trabalhe em condições dignas e fazer o intercâmbio com as polícias de outros estados”, disse ao mencionar algumas propostas para a área.

Ele também falou sobre a importância de concursos públicos e que a realização dos processos deve ser avaliada após minucioso estudo sobre todas as áreas. “Não adianta prometer concurso sem saber, a ideia é recuperar os efetivos da saúde, educação, segurança pública, para que não falte profissional na ponta da linha. Com o levantamento de dados técnicos, vamos promover os concursos conforme a necessidade”, disse o candidato.

Em Dourados, Capitão Contar também participou de adesivaço e depois seguiu para Ponta Porã.