Bolsonaro lamenta tiroteio ocorrido durante prisão de Jefferson

“Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP”, disse Bolsonaro nesta tarde de domingo (23), diante ao episódio ocorrido durante uma diligência de prisão na casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que reagiu à abordagem dos agentes. com tiros.

Segundo Agência Brasil a prisão foi determinada ontem (22) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), depois de ataques proferidos pelo ex-parlamentar contra a ministra Carmen Lúcia.

Segundo a Polícia Federal (PF), os dois agentes que se feriram passam bem, e a diligência ainda está em andamento.

A diligência continua em operação e o ex-deputado afirmou que não se entregará, ele está desrespeitando a lei.