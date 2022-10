PMA aprende caçador de pato do mato na região do Bolsão

Operação Icitiofauna, encabeçada pelos Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas, durante a operação de prevenção e repressão à pesca predatória, realizada neste fim de semana com diversas fiscalizações, aprenderam ontem (22), na região do rio Verde, próximo a a divisa do município com Brasilândia um caçador que matou uma ave silvestre.

A equipe avistou uma embarcação com três pessoas, navegando próxima à margem esquerda do rio, momento em que presenciou um dos homens efetuar um disparo de arma de fogo, abatendo uma ave silvestre conhecida como pato-do-mato (Cairina moschata).

A equipe da PMA abordou a embarcação e apreendeu a arma, uma carabina marca Rossi, calibre 357 Magnum, que apesar de o infrator ter a documentação legal da arma, foi apreendida pelo uso no crime ambiental.

A ave abatida também foi apreendida e o caçador (26), residente em Andradina (SP), e recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, onde ele foi autuado por crime ambiental de caça.

O caçador responderá pelo crime, com pena de seis meses a um ano de detenção. O infrator ainda foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 500,00.