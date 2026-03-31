“O importante é formar chapas”, diz Azambuja após filiações no PL

Partido ganha cinco deputados em MS e se organiza para disputar eleições

Concretizando sua ampliação em Mato Grosso do Sul, o PL (Partido Liberal) filiou cinco deputados estaduais ao partido em ato na última segunda-feira (30). Para o presidente regional, ex-governador Reinaldo Azambuja, o fortalecimento é um conjunto de esforços, das lideranças que já estavam na legenda e dos que chegaram com sua filiação. “É um compromisso que fizemos com o Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto e o Rogério Marinho lá atrás”.

O ato ocorre em menos de uma semana antes do fim da janela partidária e não deve ser o último e consolida os aliados que devem se organizar em prol da reeleição do governador Eduardo Riedel. A condição foi a primeira a ser colocada quando Reinaldo Azambuja entrou para o time, levando consigo chefes do Executivo que triplicou o número de prefeitos da sigla no Mato Grosso do Sul.

A expectativa é que o PL some até três deputados na bancada federal e sete na estadual após as eleições 2026. Márcio Fernandes, Mara Caseiro, Paulo Corrêa e Lucas de Lima se somam a Coronel David e Neno Razuk no Legislativo Estadual para este ano. O partido atualmente está sem representação na Casa de Leis devido ao baixo número, que teve sua última redução com a saída de João Henrique Catan (Novo), mas agora se reergue no cenário regional, mesmo que alguns dos nomes filiados com mandato na Assembleia legislativa, tenha pretensões federais, como o caso da Mara Caseiro.

Para Reinaldo Azambuja, com as filiações o partido parte para a matemática. “O importante agora é formar chapas, organizar bem, pra formar uma chapa completa,

competitiva, porque é o todo que faz o resultado. As eleições de 22 mostrou que alguns partidos tiveram candidatos com 25 mil votos e ficaram fora da Assembleia Legislativa. Teve partido que elegeu deputado com 15 mil votos. Nós vamos trabalhar nisso, está todo mundo ajudando, e vamos seguir em frente até o dia 4, pra fortalecer ainda mais, porque não para por hoje”. A expectativa é que até 25 pessoas se filiem nessa janela.

Ao todo se filiaram para a disputa para a Assembleia, Angelo Antony, Bruna Lopes, Gitão, Willian da Costa Saad, Antonio Marcos Bogarin e Prof Washington. Para um cargo na Câmara Federal foram filiados Luana Ruiz, Lucas de Lima, Márcio Fernandes.

Para Mara Caseiro, é como se ela ‘estivesse em casa’. “Porque sempre defendi as pautas da direita, sempre defendi na Assembleia Legislativa melhores dias para uma comunidade e sempre tive uma certa revolta, porque quando eu vejo a esquerda se apropriando de causas, que são causas de todos nós, como por exemplo o combate à violência contra as nossas mulheres, o combate à pobreza. Essas não são pautas só da esquerda, essas são pautas da direita também, porque o que nós queremos é o bem-estar da população”.

Em seu oitavo mandato, Paulo Corrêa agradeceu ao PSDB pela trajetória construída nos últimos anos. “O PSDB foi o partido que me recebeu como filho. Tenho gratidão por tudo o que vivemos e construímos juntos ao longo desses anos”, afirmou.

PP e Republicanos recebem novos integrantes nesta terça-feira

Nesta terça-feira (31) acontece em Campo Grande dois eventos de filiação partidárias. O Republicanos se encontra as 7h30 em sua sede para dar boas-vindas aos novos membros e, no final da tarde, é a vez do PP. O evento será realizado no escritório da senadora e vice-presidente nacional da sigla, Tereza Cristina.

O Republicanos tem ato de filiação do vice-governador Barbosinha, e também conta com o deputado federal Beto Pereira, que deixou o PSDB lo pela manhã. Ambos buscam a reeleição e o partido está no mesmo grupo do governador Eduardo Riedel (PP).

Barbosinha deve continuar como vice de Riedel e foi até elogiado pela Tereza Cristina, que afirmou que ele é “um ótimo vice”. Com o Beto no partido, o Republicanos busca uma cadeira na Câmara Federal, que conta com nenhuma pelo estado.

O encontro de filiação do partido Progressistas está previsto para às 17h30 e deve reunir lideranças e novos integrantes da sigla.

Entre os nomes cotados para se filiar ao partido estão o secretário estadual Jaime Verruck e o do deputado federal Dagoberto Nogueira, além de outras figuras que ainda podem confirmar adesão. A confirmação do Dagoberto ocorreu nos últimos instantes, após segundo ele, um desentendimento com a direção nacional do PSDB. “É uma decisão pessoal, tomada com responsabilidade. Tenho segurança no rumo que estou escolhendo neste momento”, afirmou em nota.

A movimentação é vista como estratégica para ampliar a base e fortalecer o partido no cenário estadual. A expectativa é de presença de apoiadores, dirigentes e autoridades, em um momento que pode sinalizar novos rumos e alianças políticas da legenda nos próximos meses.

Por Sarah Chaves, Lucas Artur, Brunna Paula

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram