Funsat oferece 1.261 vagas e seleção do ‘Emprega CG’ nesta terça-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta terça-feira (31), 1.261 vagas de emprego em 114 profissões, ofertadas por 133 empresas em Campo Grande. No mesmo dia, a Agência de Empregos também realiza uma edição do Emprega CG, com entrevistas presenciais para a função de auxiliar de limpeza, das 8h às 12h, na unidade Centro.

Entre as oportunidades do quadro geral estão funções como agente de saneamento (10), ajudante de carga e descarga (77), atendente de lojas e mercados (82), auxiliar de cozinha (36), borracheiro (3), estoquista (26) e pedreiro (17).

Também há vagas para quem não possui experiência. As seleções de perfil aberto incluem oportunidades para cozinheiro geral (3), frentista (5), operador de caixa (76), operador de telemarketing ativo (25), padeiro (5), repositor de supermercados (25) e servente de pedreiro (9).

Para PCD (pessoas com deficiência), estão disponíveis 11 vagas em funções como repositor de mercadorias (5), empacotador à mão (2), auxiliar de linha de produção (2), além de oportunidades para motorista de caminhão e porteiro.

Para concorrer às vagas ou participar do Emprega CG, é necessário manter o cadastro atualizado na Funsat. O atendimento ocorre na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, das 7h às 13h.