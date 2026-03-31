Terça-feira é de tempo seco em todo Mato Grosso do Sul

As temperaturas seguem elevadas, podendo atingir valores entre 36°C e 38°C, especialmente nas regiões oeste, sudoeste, sul e sudeste de MS

Nesta terça-Feira (31), a previsão para semana indica a manutenção do tempo quente e seco em Mato Grosso do Sul, devido à atuação de um anticiclone centrado no oceano Atlântico Sul. Esse sistema favorece condições meteorológicas mais

estáveis, com predomínio de sol e pouca variação de nebulosidade.

As temperaturas seguem elevadas, podendo atingir valores entre 36°C e 38°C, especialmente nas regiões oeste, sudoeste, sul e sudeste do estado. Associado ao calor intenso, a umidade relativa do ar tende a ficar baixa, variando entre 20% e 40%, o que

requer atenção, especialmente nos períodos mais quentes do dia.

Apesar do cenário mais estável, não se descartam pancadas de chuva e tempestades isoladas. Essa condição já pode ocorrer a partir de terça-feira, principalmente entre a tarde e a noite, com maior probabilidade na região leste de Mato Grosso do Sul.

Os ventos atuam entre o quadrante norte e oeste com velocidades que variam entre 30-50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 19-24°C e máximas entre

32-36°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 22-25°C e máximas entre 34-38°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 20-23°C e máximas entre 33-36°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 31-33°C.

Com informações do Cemtec.

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