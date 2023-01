Novo prefeito de Ponta Porã três empossa novos secretários

O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, empossado nesta semana na última sexta-feira (6), já deu posse a três novos secretários municipais.

O novo secretário de Governo e Comunicação, Fabio Caffarena, secretário de Meio Ambiente, Edenilson Lopes da Silva e diretor-presidente do Previporã, Rafael Fração de Oliveira assinaram o termos de compromisso e posse dos novos cargos durante solenidade.

Eduardo disse que as mudanças no secretariado se devem às circunstâncias. “A vida nos reserva surpresas. E é nos momentos difíceis que a gente observa e tem a certeza de que não está sozinho. De um lado a família que nos sustenta. De outro, os agentes públicos, os companheiros de verdade. Neste momento, é importante olhar para os lados e observar com satisfação que temos pessoas competentes, com as quais podemos contar”, afirmou.

O prefeito Eduardo Campos destacou as importantes funções que os novos indicados irão exercer a partir de agora. “São peças chave e que são muito importantes para o bom funcionamento da máquina pública. São jovens de muita competência no trabalho público, o Fabio Caffarena, Edenilson Lopes da Silva e Rafael Fração de Oliveira, apesar da juventude tem grandes experiências. São homens que podem exercer com competência os cargos que estão assumindo. São preparados e vão desempenhar da melhor forma possível. Temos muito trabalho pela frente e vamos encarar os desafios pensando sempre no melhor para o nosso povo”, declarou o prefeito Eduardo Campos.

Participaram da solenidade, o presidente da Câmara Municipal, Candido Gabínio, além dos demais vereadores e secretários da atual administração.

