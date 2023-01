Rixa antiga leva dupla disparar tiros contra rapaz

Rixa antiga leva dupla de moto a disparar tiros em uma conveniência das Moreninhas na Capital na madrugada deste sábado (7). A vítima conseguiu relatar aos policiais que quem atirou era um rapaz de também 22 anos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Conforme o registro policial, o rapaz foi localizado pelos policiais militares já ferido a tiros, tentando fugir correndo da conveniência. Então, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

