Porto Murtinho investe em limpeza de canal

Porto Murtinho, cidade localizada a 439km da Capital prevendo temporada de chuvas e trabalhando com prevenção iniciou ontem (7), a limpeza do canal local para evitar inundações na cidade que é baixa.

“Momento de desenvolvimento, muita empresa chegando, reformas de escolas e asfaltos estão em curso e este canal de macrodrenagem conseguimos uma parte dos recursos federais através do senador Nelsinho Trad que permitiu fazer a limpeza. Este canal precisa ser rebaixado e limpo, como está sendo feito hoje para que a cidade fique seca e não inunde. O corredor diminuirá as distâncias e os custos. A limpeza fará com que escoe rápido a água de chuvas” detalhou o prefeito Nelson Cintra (PSDB).

A muito tempo não era feita a limpeza e a cidade sofria com alagamentos porque não era possível escoar a água devido a sujeira do canal que bloqueava o escoamento.

O prefeito também salientou a importância da Rota Bioceânica para a cidade. “A chegada da rota Biocêanica está contribuindo para chegar inovação, parcerias Federais e encurtar a rota para exportação de produtos”, completou Cintra.

