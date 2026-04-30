Novo Horizonte do Sul: Gerson participa de entregas e reforça compromisso com desenvolvimento e proteção às mulheres

O presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado estadual Gerson Claro, participou nesta quarta-feira (29), de uma agenda de entregas no município de Novo Horizonte do Sul, reafirmando o compromisso do Parlamento estadual com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população.

A programação incluiu a implantação e pavimentação asfáltica da Linha Santa Luzia, importante via de acesso rural que fortalece a logística local e garante mais segurança e mobilidade para moradores e produtores da região. Na sequência, o deputado também esteve presente na inauguração da Sala Lilás na Delegacia de Polícia Civil, espaço destinado ao atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de violência.

Durante a entrega da pavimentação, Gerson Claro destacou a importância da união entre os poderes e o compromisso com resultados concretos. “O Mato Grosso do Sul vive um momento ímpar de desenvolvimento. Isso gera oportunidades, emprego e melhora a vida das pessoas. E obras como essa mostram que, quando há responsabilidade com o dinheiro público e parceria entre lideranças, os resultados chegam para a população”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou o papel da Assembleia Legislativa na construção dessas conquistas. “Na Assembleia, há debate e divergências, mas tudo que é em benefício da população nós temos apoiado. Nosso compromisso é continuar levando as demandas dos municípios e trabalhando para que Mato Grosso do Sul seja cada vez melhor para se viver”, completou.

Já na inauguração da Sala Lilás, Gerson Claro enfatizou o avanço das políticas públicas de proteção às mulheres, mas também chamou atenção para a necessidade de mobilização social no enfrentamento à violência. Segundo ele, esta é a 63ª unidade implantada no Estado, reforçando a rede de atendimento.

“É uma política que, ao mesmo tempo em que nos envergonha pelos números da violência, nos impõe a responsabilidade de agir. Não basta apenas a atuação dos poderes públicos. Precisamos envolver toda a sociedade — escolas, igrejas e famílias — para promover uma mudança cultural e garantir que as mulheres tenham segurança e confiança para denunciar”, destacou.

O deputado reforçou ainda que iniciativas como a Sala Lilás representam um avanço no acolhimento e na agilidade dos atendimentos. “Criamos protocolos, fortalecemos a atuação das forças de segurança e buscamos garantir que a justiça seja mais rápida e eficaz. As mulheres não merecem viver sob violência, e é nosso dever assegurar proteção e dignidade”, concluiu.