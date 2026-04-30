Com 2,5 mil vagas por dia, MS abre agendamento para emissão do novo RG nesta quinta-feira

Estado já emitiu 741 mil CINs, o equivalente a 25,55% da população, e mantém atendimento nos 79 municípios

Quem precisa emitir a CIN (Carteira de Identidade Nacional), conhecida como novo RG, em Mato Grosso do Sul, já pode agendar atendimento a partir desta quinta-feira (30), pelo Portal de Serviços da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). O Estado oferece 2,5 mil vagas por dia, sendo 1 mil em Campo Grande e 1,5 mil no interior, em uma rede de 93 postos de identificação distribuídos pelos 79 municípios.

Desde a implantação do novo documento, em janeiro de 2024, Mato Grosso do Sul já emitiu 741 mil CINs, o equivalente a 25,55% da população estadual, conforme levantamento mais recente do Instituto de Identificação. A primeira via é gratuita, e o modelo antigo de RG continua válido até 2032, sem necessidade de substituição imediata.

A CIN usa o CPF como número único de identificação, conta com QR Code para verificação de autenticidade e traz a zona de leitura mecânica (MRZ), padrão internacional usado em passaportes. O documento também está disponível em versão digital no aplicativo Gov.br.

Rede ampliada, emissão reforçada

Entre 2024 e 2025, a rede estadual de identificação passou de 89 para 93 postos em funcionamento. O Estado também incorporou sete Agências Integradas ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e instalou um posto no Shopping Norte Sul, em Campo Grande, para ampliar a oferta em local de grande circulação. No mesmo período, todos os postos passaram a operar com sistema totalmente on-line. O tempo médio de atendimento caiu de 30 a 40 minutos para cerca de 15 a 20 minutos, e deixou de ser necessária a apresentação de foto 3×4.

Além da estrutura regular, abril concentrou ações extras de emissão da CIN na Capital e no interior. Segundo levantamento do Instituto de Identificação da Polícia Científica, o Estado participou de 10 ações específicas no mês, com 1.371 documentos emitidos, sendo 966 em Campo Grande e 405 no interior. O balanço inclui a estrutura montada na Expogrande, a participação no Registre-se! e atendimentos em ações sociais em Ponta Porã, Jardim, São Gabriel do Oeste, Jaraguari e Coxim.

O reforço fora dos postos já vinha sendo adotado. Em 2025, Mato Grosso do Sul realizou mais de 130 ações em diferentes regiões, com mais de 10 mil documentos emitidos em mutirões voltados a populações em situação de vulnerabilidade, comunidades rurais, quilombolas e ribeirinhas. Outra frente incorporada foi a emissão da CIN no sistema prisional, em parceria com a Polícia Penal.

Como agendar

Para agendar a emissão da CIN, o cidadão deve acessar o Portal de Serviços da Sejusp, selecionar a opção de emissão do RG, escolher o posto de atendimento, a data e o horário disponíveis e preencher os dados solicitados. A confirmação é enviada ao e-mail informado no cadastro.

No dia do atendimento, é preciso apresentar certidão de nascimento ou de casamento original, conforme o estado civil. Em casos de urgência devidamente comprovada, a orientação é procurar diretamente um posto de identificação para verificar a possibilidade de encaixe.

Serviço

Agendamento da CIN (Carteira de Identidade Nacional);

Disponível a partir de: quinta-feira (30);

Onde agendar: Portal de Serviços da Sejusp;

Endereço: servicos.sejusp.ms.gov.br;

Primeira via: gratuita;

Rede de atendimento: 93 postos nos 79 municípios.