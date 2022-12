Peça “Do Bem Amado” fecha a 8° Mostra Fulano di Tal de Teatro

Nesta terça-feira (20) e quarta-feira (21), a companhia Fulano di Tal apresenta a peça teatral “Do Bem Amado”. A apresentação será no Espaço Fulano di Tal, na Rua Rui Barbosa, às 20h. O ingresso pode ser pago pelo público, pelo valor que quiser contribuir.

A peça “Do Bem-Amado”, por Anderson Bosh, conta a história de Odorico Paraguaçu, prefeito da cidade de Sucupira do Sul, que tem como principal meta de governo a inauguração de um cemitério municipal. Com o apoio das irmãs Cajazeiras Dorotéa, Dulcinéa e Judicéa, a ajuda de seu secretário Dirceu Borboleta, a oposição de Neco Pedreira (dono do único jornal da cidade) e com os conselhos do Vigário da cidade, o prefeito Odorico precisa encontrar um meio para conseguir realizar sua meta.

A peça é parte da 8° Mostra FdT de Teatro, organizada pelo próprio grupo e que iniciou em novembro, com término no dia 21 de dezembro. Ao todo, foram oito espetáculos, apresentados por cinco grupos de teatro e dança.

Neste ano, a mostra teatral busca comemorar os quase 20 anos do Fulano diTal. Foram anos de produção e montagem de 17 espetáculos.

Confira a programação dos próximos dias:

20 e 21/12 (terça e quarta-feira)

DO BEM-AMADO (FdT)

Às 20h

Classificação 14 anos

Espaço FdT

