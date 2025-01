Nos 164 anos da Caixa, Lula destaca importância do banco no avanço de políticas públicas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta segunda-feira (13/1), por videoconferência, da cerimônia de comemoração dos 164 anos da Caixa Econômica Federal, que aconteceu em São Paulo. Desde 12 de janeiro de 1861, quando Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723 e fundou a instituição, a Caixa é o principal agente operador de políticas públicas do Governo Federal.

Em seu discurso, Lula declarou que é uma alegria poder contar com a parceria da Caixa na construção de um Brasil mais desenvolvido e mais feliz, e que o país cresce acima das previsões do mercado. “A geração de empregos bate recordes. A renda das famílias continua crescendo. Temos as menores taxas de pobreza e extrema pobreza da história”, afirmou.

O presidente destacou ainda as principais políticas operadas pela instituição, como o Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida, o Pé-de-Meia e o Fies. “Penso na felicidade de 23 milhões de famílias livres da fome, com a ajuda do Bolsa Família. Nas famílias que recebem as chaves de uma unidade do Minha Casa, Minha Vida e ficam livres do aluguel. Nos milhões de estudantes carentes do ensino médio que todos os meses recebem o Pé-de-Meia e ficam livres da obrigação de abandonar os estudos para trabalhar. Nos filhos dos trabalhadores que se tornam doutores com a ajuda do Fies. Nos agricultores familiares e nos pequenos empreendedores individuais que podem contar com o microcrédito da Caixa para financiar a produção rural e manter seus pequenos negócios”, pontuou ao frisar o papel importante dessas iniciativas na vida da população brasileira.

A retomada de quase 1.700 obras paralisadas, os investimentos em esporte e cultura e a gestão operacional de quase quatro mil projetos do Novo PAC também foram citados por Lula. “Creches, escolas de tempo integral, hospitais, maternidades, policlínicas e outros equipamentos de infraestrutura que melhoram a qualidade de vida de milhões de pessoas. Cada um de vocês pode dormir à noite com a consciência tranquila sabendo que ajudou a fazer o povo brasileiro mais feliz”, afirmou.

Carlos Antônio Vieira, presidente da instituição, disse que a Caixa tem o propósito de transformar vidas. “A Caixa está aqui para, todo dia, fazer um Brasil melhor. A gente apoia tudo o que é possível sonhar. Cultura, esporte, crédito para realizar ou uma casa para chamar de sua. A Caixa acredita que o brasileiro merece ser feliz”, assegurou.

Vieira citou a história de Juana, mulher escravizada que no século 19 abriu poupança na Caixa e todos os meses depositava o pouco que ganhava até ganhar sua liberdade. “Essa caderneta era original, ela é de 1884, e ela tem um contexto na sua escrita da seguinte forma: ‘Cedo – do verbo ceder – e transpasso o direito que tenho, na presente caderneta, ao senhor tenente José da Silva Rondon, por haver do mesmo recebido minha liberdade, pela quantia de 600 mil réis, preço que foi classificado na matrícula’”, descreveu o presidente da Caixa.

“Então, eu fico imaginando o colega que participou desse momento, talvez ele não tivesse a dimensão do que isso representa, e de que passados 164 anos nós estivéssemos contando essa história aqui. Enfim, essa mistura de sonho, de esperança, esse conceito da poupança, o significado dela para o povo brasileiro está representado no que a Caixa tem feito ao longo de todos esses anos”, finalizou Vieira.

Com informações da Agência Gov.