Gerson reforça parceria entre ALEMS e Prefeitura na posse da equipe técnica de Campo Grande*

O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro participou na manhã desta segunda-feira (13) da cerimônia de posse dos novos secretários e diretores-presidentes, da prefeitura de Campo Grande.

A equipe técnica irá compor o mandato da nova administração municipal, liderada pela prefeita Adriane Lopes. A cerimônia aconteceu no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande.

Destacando a parceria contínua entre a Casa de Leis estadual e a administração, o presidente da ALEMS, Gerson Claro, reforçou que as demandas da capital Campo Grande serão recebidas de portas abertas na Assembleia por todos os deputados.

“Quero reforçar que o poder legislativo estadual, assim como em que todas as pautas de Mato Grano do Sul, vai estar aberta a todos os vereadores. Falo em nome de todos os deputados, os 24 gabinetes da Assembleia estarão abertos aos vereadores, a comunidade de Campo Grande e aos problemas da Capital. Tenho certeza que a voz deputados junto ao Governo do Estado, pode ser definitiva para contribuir com a gestão municipal. Então fica aqui o compromisso do Parlamento Estadual e o respeito a essa nova gestão.”, enfatizou o presidente da ALEMS.

A prefeita reeleita de Campo Grande Adriane Lopes falou sobre as expectativas para 2025 e os desafios que a gestão terá pela frente. “Com quatro anos, vamos avançar e colocar Campo Grande no lugar que ela merece, como protagonista no Centro-Oeste do Brasil”, ressaltou.

Com informações de Assessoria.