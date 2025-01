Enem 2024: resultados mostram crescimento na adesão e na média das notas

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram divulgados nesta segunda-feira, 13 de janeiro. As notas podem ser usadas para ingresso na educação superior via programas como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Durante coletiva de imprensa, o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresentaram um balanço dos resultados e analisaram o desempenho dos participantes.

Saímos de 58% de alunos do terceiro ano do Ensino Médio inscritos para 94%. Isso a gente considera resultado da política do Pé-de-Meia, que paga parcela extra a quem realiza as provas do Enem, e ao esforço das redes estaduais” Camilo Santana, ministro da Educação

O número de inscritos em 2024 foi de 4,32 milhões e 3,18 milhões realizaram as provas (73,5%). O percentual de participação representa aumento de 1,6% em relação ao ano anterior, quando houve 3,93 milhões de inscrições, e um crescimento expressivo na comparação com 2022, que teve 3,47 milhões de inscritos.

O ministro Camilo Santana destacou que o resultado se deu devido à grande participação de alunos do terceiro ano, incentivados pelo programa Pé-de-Meia, que destina uma parcela extra a quem faz o Enem, além do esforço das redes de ensino estaduais. “Saímos de 58% de alunos do terceiro ano do Ensino Médio inscritos para 94%. Isso a gente considera resultado da política do Pé-de-Meia, que paga parcela extra a quem realiza as provas do Enem, e ao esforço das redes estaduais”, afirmou Camilo.

SISU — O SISU executa a seleção dos estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, de acordo com as escolhas dos candidatos inscritos e do perfil socioeconômico para a Lei de Cotas. As inscrições terão início em 17 de janeiro.

AUSENTES — O ministro também ressaltou a queda no número de ausentes. Em 2023 e 2022, o número de ausentes foi em torno de 28%. Já em 2024, 26,5% dos inscritos não fizeram as provas. “Aumentamos o número de presentes nas provas para 73,5%. Queremos chegar perto de 100%”, disse o ministro.

NOTA MIL – Na redação, 12 inscritos obtiveram nota máxima, de 1.000 pontos. Os estados com candidatos que atingiram a nota máxima foram Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Além disso, 2.308 participantes tiveram notas entre 980 e 1.000, com 215 deles oriundos da rede pública. Já no intervalo de 950 e 980, destacaram-se 31.913 participantes, sendo 4.483 do ensino público. A proficiência média na redação foi de 660 pontos, um aumento de 15 pontos em relação a média de 645 obtida em 2023.

PRÊMIO — O titular da Educação ressaltou que, ainda neste ano, será lançado um prêmio que reconhece os esforços realizados para a melhoria da educação básica no país, por estados, municípios e escolas. “É uma forma de reconhecer e dar transparência maior ainda aos resultados, de reconhecer os esforços das redes de educação”.

MÉDIA – Houve aumento significativo na média geral. Em 2024, a média foi de 546 pontos, sendo que em 2023 foi 543. O ministro celebrou o aumento na média. “Isso é positivo porque, quando aumenta o número de alunos, consequentemente há uma tendência de reduzir a média, mas aumentamos. Então, quero parabenizar as redes por esse aumento na proficiência média”, afirmou.

Números sobre a participação de estudantes e serviço para conferir os resultados do Enem

ÁREAS – Em Linguagens, códigos e suas tecnologias a média foi de 528, com 796 de proficiência máxima e 294 mínima. Em Matemática e suas tecnologias, a média foi de 529, com média máxima de 962 e mínima de 334. Ciências Humanas e suas tecnologias teve média de 517 e Ciência da Natureza e suas tecnologias com 495.

FAIXAS E CORTE – Na distribuição por faixa de proficiência, a maior concentração de participantes, cerca de 645 mil avaliados, estão entre 500 a 550 pontos. O dado considera a média aritmética simples das cinco notas. Acima de 650 pontos, estão mais de 372 mil participantes. Mais de 1 milhão de participantes estariam acima da nota de corte do SISU. De acordo com o MEC, 842 cursos do SISU em 2023 apresentaram nota de corte de 569,6, o que representa 20% do total. Nos resultados apresentados nesta segunda, cerca de 33% dos participantes do Enem em 2024 tiraram notas acima do ponto de corte.

ANÁLISE – Manuel Palácios, presidente do Inep, destacou a realização de um estudo sobre a conclusão da educação básica no país, utilizando os resultados do Enem. “Estamos iniciando os estudos sobre o uso dos resultados do Enem para fins de avaliação da conclusão da educação básica. Os dados estão sendo esmiuçados, de modo que se tenha a possibilidade de ver o desempenho e como se desenvolveram os estudantes”.