Sérgio de Paula é empossado como conselheiro do TCE-MS após nomeação publicada em edição extra

Cerimônia ocorreu horas depois da oficialização; novo conselheiro destacou compromisso com transparência e controle externo

Sérgio de Paula tomou posse, na tarde desta quarta-feira (19), como novo conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, poucas horas após sua nomeação ser oficializada em edição extra do Diário Oficial do Estado. A publicação confirmou o decreto legislativo aprovado pela Assembleia Legislativa e efetivou a escolha para a vaga aberta com a aposentadoria de Jerson Domingos.

O ato foi registrado no Diário Oficial Ano XLVII, nº 12.001, que indica a nomeação com base no artigo 89, inciso III, da Constituição Estadual. Com isso, Sérgio passou a compor imediatamente o colegiado responsável por fiscalizar o uso dos recursos públicos e julgar contas estaduais e municipais.

Durante a cerimônia de posse, Sérgio de Paula falou à imprensa e ressaltou a nova etapa na carreira pública. “É com muita humildade e honra que assumo este novo desafio. Meu objetivo é trabalhar focado no controle externo, contribuindo para o fortalecimento da transparência e da boa aplicação dos recursos públicos”, afirmou.

Ele também destacou agradecimentos a figuras políticas que acompanharam sua trajetória. “Quero agradecer, de forma especial, ao governador Eduardo Riedel pela confiança depositada em mim, e ao ex-governador Reinaldo Azambuja, cuja parceria e apoio foram fundamentais”, declarou. O novo conselheiro ainda reconheceu o papel dos deputados estaduais e dedicou a conquista à família, que chamou de “alicerce e inspiração diária”.

Com a posse, Sérgio de Paula passa a integrar oficialmente o Tribunal de Contas e participar das análises e votações das matérias que passam pela Corte.

