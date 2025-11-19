Caminhão colide contra poste e motorista fica preso às ferragens em Dourados

Foto: Dourados News
Foto: Dourados News

Na tarde desta quarta-feira (19), o motorista de um caminhão bateu violentamente contra um posta após perder o controle da direção do veículo na entrada do bairro Vila São Pedro, em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, o motorista está vivo e consciente, porém, preso às ferragens. No local, equipes de socorro estão a caminho para realizar o resgate.

Com o impacto da colisão o poste ficou inclinado, o veículo ficou destruído e ficou parada na calçada na frente de resdiências no local.

