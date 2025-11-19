Fumacê passa por cinco bairros de Campo Grande nesta quarta-feira

UBV será aplicado das 16h às 22h; rotina pode mudar em caso de chuva, vento ou neblina

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, será aplicado nesta quarta-feira (19) em cinco bairros de Campo Grande como parte das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.

As equipes circularão das 16h às 22h pelos bairros Los Angeles, Centro Oeste, Aero Rancho, Leblon e União, seguindo roteiro definido pela Gerência de Controle de Endemias Vetoriais.

Confira as ruas:

Para que o inseticida alcance as áreas onde os mosquitos costumam se abrigar, os moradores devem manter portas e janelas abertas durante a passagem do veículo.

A aplicação pode ser adiada ou cancelada caso haja chuva, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a dispersão adequada do veneno.

