Nomeação de Santullo e Ulisses Rocha publicadas no Diário Oficial

Para assumir a chefia da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais da prefeitura da Capital (Segov), foi nomeado Marco Aurélio Santullo foi nomeado nesta quarta-feira (6) juntamente com Ulisses da Silva Rocha, ex-presidente do MDB da Capital, que vai ser o seu secretário-adjunto.

Ambos devem assumir oficialmente os seus novos cargos nesta quinta-feira (7), com presença da senadora. Os nomes foram divulgados em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) de hoje. Santullo assumirá após o vereador João Rocha deixar o cargo para voltar a sua cadeira na Câmara Municipal.

As nomeações marcam a consumação da junção dos times da senadora Tereza Cristina com o da prefeita Adriane Lopes.

