No Dia Municipal da Consciência dos Povos Originários, personalidades são homenageadas na Capital

Em sessão solene realizada na noite de quarta-feira, 19 de abril, a Câmara Municipal de Campo Grande, celebrou Dia Municipal da Consciência dos Povos Originários com a entrega da Medalha Legislativa Domingos Veríssimo Marcos. A homenagem foi promovida pela vereadora Luiza Ribeiro (PT).

Na ocasião, a parlamentar escolheu oito personalidades para serem homenageadas em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade campo-grandense.

Para Luiza Ribeiro, a entrega da medalha é um meio de reconhecer a luta dos povos originários em Campo Grande.

“Essa é uma sessão solene muito especial, quando pensamos nos homenageados escolhemos aquelas lideranças indígenas que ajudam Campo Grande ser uma cidade melhor. A gente quer o cidadão indígena aqui dentro dessa Casa de Leis, interferindo em nossas discussões e na construção dessa cidade”, disse.

Além de Luiza Ribeiro, outros vereadores como Dr. Loester, Professor Riverton e Gilmar da Cruz entregaram a Medalha Legislativa aos homenageados.

Quem foi Domingos Veríssimo?

Natural da Aldeia Bananal, de Aquidauana, Domingos Veríssimo foi um dos pioneiros na luta pela emancipação indígena, respeito à cultura e espaço territorial. Serviu ao Exército por 35 anos, período no qual participou das expedições do Projeto Rondon e graduou-se em Filosofia, Letras e Física.

Confira os homenageados:

Aliscinda Tíbério: Foi a primeira mulher indígena ser Presidente do Conselho Municipal dos Direitos dos Povos Indígenas nesta capital é Conselheira Nacional das mulheres indígenas, trabalhou como intérprete na Casa da Mulher Brasileira da língua terena e foi também a primeira mulher indígena a compor uma assessoria parlamentar da Vereadora Luiza Ribeiro. Atualmente é cacica na Aldeia Urbana Água Bonita desta capital.

Solange Guarani: Filha de uma grande liderança indigena “Marta Guarani”. Mora na Aldeia Urbana Água Bonita, segue os ensinamentos da sua mãe junto com outras mulheres indígenas. Atua para buscar melhorias para a sua comunidade, denunciando o machismo que as mulheres indígenas sofrem. É conselheira do Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande/MS.

Fernando Souza: Da Etnia Terena, atualmente é Subsecretário de Políticas Públicas para os Povos Originários do MS. É Servidor da UFGD, graduado em Administração, com especialização em Políticas Sociais. Foi Coordenador Regional da FUNAI em Dourados (2017), Coordenador do Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena/DSEI/SESAI/MS (2018-2019).

Damásio Gregório Filho: Enfermeiro Indígena do Povo Terena, formado pela Universidade Católica Dom Bosco, atuou durante a pandemia na linha de frente como “Enfermeiro Coordenador” do Drive Trhu da UCDB um total de 118 mil doses aplicadas durante o funcionamento. Contribuiu para que o município de Campo Grande/ MS fosse referência e modelo nacional de imunização.

Luana de Aquino Ferraz: Luana Kadiwéu, começou a fazer cerâmica com nove anos, aprendeu com sua avó. Com 15 anos, saiu da aldeia Alves de Barros, em Porto Murtinho, e veio morar em Campo Grande. Foi a primeira mulher de sua aldeia a produzir bonecas, prática que está sendo adotada por outras artesãs de Kadiwéu. Luana também faz parte da Associação das Mulheres Artistas Kadiwéu (AMAK), que foi fundada em 2017 com o objetivo de fortalecer e valorizar a produção das ceramistas Kadiwéu.

Natielly Souza de Albuquerque: Jovem Indígena do Povo Terena, nascida e criada na Aldeia Marçal de Souza a primeira construída em contexto urbano do Brasil. Está cursando Medicina Veterinária, é artesã e produz artesanato e peças de vestuários onde usa a técnica natural da pintura a mão em suas roupas. Dentre as artes indígenas, produz peças de cerâmica que é o artesanato ícone da mulher terena.

Marina Cândido Marcos: Professora Indígena do Povo Terena se formou na Universidade Federal da Grande Dourados, professora de geografia na rede municipal e estadual. Dedicando os trabalhos com as mulheres indígenas e também na educação.

Priscilla Caetano Amorim: Mulher indígena do povo laiana e Terena, mestranda no curso de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, parte da assessoria jurídica do conselho do povo Terena.

Fabriciane Malheiro: A primeira homenageada é natural da Aldeia Ipegue, localizada na cidade de Aquidauana. Formada em Letras – Português/Inglês pela UEMS – (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), residente há 40 anos na Comunidade Marçal de Souza.

Ugo Mendes: Natural da Aldeia Água Branca em Aquidauana. Chegou em Campo Grande em 1969, onde trabalhou como fotógrafo autônomo na Praça Ary Coelho. É aposentado pelo INSS – (Instituto Nacional do Seguro Social), e atualmente, reside com sua família no Jardim Pênfigo.

Vanio Lara: nascido na Aldeia Bananal no Município de Aquidauana, grande articulador do movimento indígena o qual criou a segunda Aldeia Urbana Darcy Ribeiro de 2.000 a 2020.

Mairson Francisco: nascido na cidade de Taunay, no Município de Aquidauana/MS. Sr. Mairson é graduado em Administração e Gestão Ambiental. Atuou como Funcionário Publico Federal pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Foi Coordenador Técnico representando a FUNAI nos Municípios de Aquidauana e Dois irmãos do Buriti. Participou do filme “Bricando nos Campos do Senhor”, do Diretor Hector Babenco que foi rodado em Belém do Pará.

Cacique Abel de Almeida: líder da comunidade Indígena Darcy Ribeiro que é localizada na Capital.

Com informações da assessoria.

