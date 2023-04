Jogos Universitários Brasileiros de Praia 2023 terá participação de 63 atletas de MS

Os JUBs Praia (Jogos Universitários Brasileiros de Praia) de 2023 terá a participação de 63 atletas de Mato Grosso do Sul. A competição será em São Luís (MA), nos dias 24 e 30 de abril e a delegação estadual fará o embarque no domingo (23).

A equipe de MS disputará 10 modalidades: basquete 3×3, beach handball, beach soccer, beach tennis, beach wrestling, cross training, futmesa, futevôlei, vôlei de praia e vôlei 4×4 misto. O evento, organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), ainda terá skate e surfe.

Os atletas participantes pertencem a sete instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul: Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados), Unigran Capital, FESCG (Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande), UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), Universidade Anhanguera Uniderp, UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A seletiva estadual foi realizada no dia 25 de março.

De acordo com a CBDU, a competição na capital maranhense contará com cerca de 2,5 mil atletas de todo o país, com idade média de 17 a 23 anos, disputando as 12 modalidades. “No ano passado fomos com 43 atletas para Canoa Quebrada, no Ceará, e nesta edição vamos com 46% a mais de atletas na delegação, participando de 10 modalidades”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Além dos 63 atletas, a delegação sul-mato-grossense é composta por seis técnicos e quatro dirigentes, totalizando 73 pessoas. Em 2022, Mato Grosso do Sul fechou os JUBs Praia com quatro medalhas: ouro no beach wrestling feminino (Amanda Leal), prata no vôlei de praia masculino (Cadu e Anthony), prata no beach tennis feminino (Raissa Freitas e Naiadny Ortega) e bronze no beach tennis masculino (Guilherme Chinem e João Andrade).

