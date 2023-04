Flamengo vence a primeira na Libertadores, com dois de Pedro

O Flamengo conseguiu a primeira vitória na Copa Liberdadores 2023 na noite de quarta-feira (19), no Maracanã. Na estreia do técnico argentino Jorge Sampaoli, o Rubro-Negro superou o Ñublense (Chile) por 2 a 0. A equipe agora empata em pontos (com três), com o argentino Racing e o equatoriano Aucas, que jogam na próxima quinta-feira (20) em busca da liderança do Grupo A da competição continental.

Diante de mais de 48 mil torcedores, o Flamengo deixou para trás a decepcionante estreia na Libertadores, na qual foi superado por 2 a 1 pelo Aucas. No jogo de ontem, a equipe da Gávea começou a mostrar um estilo de jogo diferente daquele apresentado na era Vítor Pereira. Com Sampaoli o Rubro-Negro foi mais empenhado, valorizou mais a posse de bola e pressionou o adversário desde os primeiros minutos.

O resultado foi uma vantagem de dois gols construída na etapa inicial graças ao gol de Pedro. O centroavante aproveitou bola levantada na área por Marinho aos 14 minutos para desviar e abrir o placar e, aos 37, dominou na entrada da área antes de se livrar de dois marcadores e bater com categoria para ampliar.

O time ainda marcou um terceiro gol, de Everton RIbeiro, mas foi anulado com o auxilio do VAR (árbitro de vídeo) devido a infração logo no início da jogada. O Flamengo enfrenta o Racing na próxima rodada, no dia quatro de maio.

