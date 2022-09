No dia da independência TRE barra candidaturas

Na quarta-feira (7), feriado de 7 de setembro, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) indeferiu duas candidaturas, a deputado estadual de Tiago Vargas (PSD), vereador da Capital e a de Sérgio Harfuche (Avante), ex -procurador que pleiteava uma cadeira de deputado federal.

A decisão que anula a candidatura foi publicada no Diário Oficial da Justiça Eleitoral, que teve como relator o juiz Alexandre Branco Pucci que alegou que o ex -procurador não havia saído do cargo dentro do prazo definido pelo TRE.

Já o vereador Tiago Vargas (PSD), afirma que irá recorrer à decisão que impugnou sua candidatura a assembleia legislativa, afirmando que ele havia sido punido quando foi demitido do cargo de agente de polícia, após Procedimento Administrativo Disciplinar.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.