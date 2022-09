Arrecadação do ISSQN cresce 11,1% em Campo Grande

Percentual representa R$ 287,2 milhões arrecadados

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado MS

O ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) arrecadado em Campo Grande acumulou R$ 287,2 milhões, de janeiro a julho deste ano. O montante é 11,1% ou R$ 50 milhões a mais que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram arrecadados R$ 237 milhões. Os dados são do Boletim Econômico, divulgado pelo Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio).

O titular da Sidagro, Adelaido Vila, atrela o aumento a uma demonstração clara de recuperação do “pós- -pandemia”. “Após dois anos de instabilidades, finalmente percebemos nitidamente mais investimentos na nossa cidade”, diz.

Vila afirma ainda que o contexto propicia mais investimentos na vocação do mercado local. “Mais estoque no mercado varejista e mais consumo. Hoje é melhor colocar o dinheiro para girar do que buscar outros tipos de investimentos”, conclui.

O índice representa um importante indicador econômico no âmbito municipal, responsável pela mensuração das atividades do setor. O resultado apresentado traz dados positivos, indicando um cenário de recuperação e crescimento significativo para o ano de “pós-pandemia”.

Diretamente relacionado à atividade econômica, o tributo é um bom indicador, já que se trata de alíquota fixa, que em Campo Grande é de 5% atualmente, com exceção de alguns setores e empresas beneficiados com alíquotas menores.

O que é ISSQN?

O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, é popularmente conhecido e chamado de forma mais simplificada de ISS. Trata-se de um tributo brasileiro de competência municipal e do Distrito Federal em todo o território nacional.

Sua incidência ocorre nos casos em que há prestação de serviço feita por empresas ou profissionais autônomos, com regras gerais subordinadas à Lei Complementar nº 116/2003 e à Lei nº 11.438/1997.

PIB 2022

Ainda conforme o Boletim Econômico da Sidagro, a estimativa é de que o PIB (Produto Interno Bruto) de Campo Grande cresça acima do esperado anteriormente. A expectativa é de crescimento médio de 4,6% em termos reais, com dedução da inflação.

Segundo o relatório, a mudança se deve à melhoria nas estimativas nacionais e também aos subsequentes dados mensais positivos apresentados neste ano.

Apesar do clima positivo, o boletim destaca pontos de incertezas que podem interferir na ascensão econômica, entre eles o cenário internacional. “Incertezas geradas pela desaceleração da economia mundial, notadamente dos Estados Unidos, União Europeia e China, a persistência da inflação em patamares elevados, o aumento da taxa Selic, e as tensões geopolíticas globais entre Rússia e Ucrânia, podem influenciar negativamente o desempenho do segundo semestre.”

