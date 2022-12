Hospital Cassems de Campo Grande recebe certificação nacional de Acreditação Plena

Com a certificação, a unidade hospitalar ganha o status de ONA 2 na segurança do paciente

O Hospital Cassems de Campo Grande recebeu Acreditação Plena da Organização Nacional de Acreditação (ONA). O ONA 2 foi o segundo certificado recebido pela unidade hospitalar. A Acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde. Para ser acreditada, a organização precisa comprovadamente atender aos padrões definidos pela ONA, reconhecidos internacionalmente.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, explica que o resultado é fruto do trabalho feito pelos colaboradores da empresa. “Essa é uma notícia maravilhosa, resultado da dedicação e do estudo dessa nossa equipe que é muito qualificada. Conquistamos a ONA 2, com mais segurança e qualidade de atendimento aos nossos pacientes. Acolher os nossos beneficiários, esse é o nosso grande objetivo, sempre. Todos os nossos colaboradores estão de parabéns”.

Conforme explica a coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Cassems Campo Grande, Fernanda Ceszenek, foram dois dias de avaliação da equipe da ONA para fornecer a acreditação. “Tivemos um período intenso de dedicação dos profissionais do hospital, trabalhamos muito para esse resultado. Então, consideramos que foi bastante satisfatório. Com essa qualificação de nível 2, mostramos que aumentamos a segurança com os pacientes”.

De acordo com Alessandro Depieri, diretor administrativo do Hospital Cassems Campo Grande, apesar da unidade hospitalar ser tão jovem, os beneficiários já colhem frutos de uma boa gestão. “Nós tivemos um crescimento exponencial na qualidade assistencial, processos e protocolos. Chegamos no ONA 1 e já conquistamos o ONA 2, mostrando uma evolução contínua”.

Para o diretor Clínico do Hospital Cassems Campo Grande, Marcos Bonilha, a conquista da ONA 2 foi um projeto desenvolvido coletivamente pelos colaboradores da unidade hospitalar. “Estamos muito felizes com isso, toda a equipe está de parabéns. Conseguimos demonstrar nossas melhorias em relação à qualidade dos serviços e estamos muito exultantes”.

A metodologia ONA é a única no país que acredita em diferentes níveis, o que permite auxiliar as organizações no desenvolvimento da segurança dos processos, na gestão integrada e na maturidade institucional.

Com informações da assessoria