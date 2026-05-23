Nikolas Ferreira participa de evento em Campo Grande neste sábado

Deputado federal é um dos convidados da 15ª edição da Know How Experience

O deputado federal Nikolas Ferreira está em Campo Grande neste sábado (23) para participar da 15ª edição da Know How Experience.

Durante a programação, Nikolas fará a palestra “Comunicação para Liderança”. O evento reúne empresários, gestores e profissionais interessados em temas ligados à liderança, negócios e desenvolvimento pessoal.

Antes da palestra, o deputado também visitou a sede do Instituto Mirim, onde participou de um encontro com adolescentes e apoiadores.

Segundo a organização, a proposta da imersão é promover troca de experiências, networking e conteúdos voltados à aplicação prática no ambiente profissional.

A Know How Experience chega à 15ª edição com palestras e atividades voltadas a temas como liderança, influência, mentalidade e comunicação.

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