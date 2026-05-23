Homem vai preso por tráfico de drogas após polícia confirmar comércio de crack em Eldorado

Investigação também apontou que o indivíduo utilizava métodos de ocultação do entorpecente para dificultar eventual ação policial

Neste sábado (23), os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário foram cumpridos conrra um homem investigado apontado como responsável pela comercialização de entorpecentes no Bairro Ipê, em Eldorado-MS.

A ação foi coordenada pela delegacia local teve início após denúncias anônimas, que apontaram intensa movimentação de usuários de drogas nas proximidades do imóvel. Foi realizado monitoramento no local, sendo constatada a prática reiterada do tráfico de drogas, especialmente da substância conhecida como “crack”.

A apuração também apontou que o indivíduo utilizava métodos de ocultação do entorpecente para dificultar eventual ação policial. Com base no conjunto probatório reunido pela Polícia Civil, foi representado judicialmente pela expedição dos mandados, os quais foram deferidos pelo Poder Judiciário.

Durante o cumprimento da ordem judicial, foram localizadas e apreendidas porções de crack já embaladas e prontas para comercialização. O investigado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Eldorado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A população pode encaminhar denúncias anônimas para as investigações e combate ao tráfico de drogas e à criminalidade.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.