Morre, Dácio Corrêa, conhecido colunista social de Campo Grande

Foto: Redes Sociais
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No início da tarde deste sábado (23), morreu aos 83 anos, Dácio Corrêa, um dos nomes mais conhecidos das colunas sociais de Campo Grande

Segundo informações preliminares, Dácio faleceu na Capital O colunista é de Aquidauana e fez  trajetória no jornalismo, na televisão e nos eventos glamurosos que realizava.

Conhecido pelo bordão “eu vou, mas… eu volto”, Dácio era um nome ilustre do jornalismo sul-mato-grossense e passou por diversos jornais locais. Ele também passou pela política, administração pública e produção de moda, áreas em que também era uma figura conhecida.

As causas da morte e outros detalhes ainda deverão ser divulgados em breve.

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