Morre, Dácio Corrêa, conhecido colunista social de Campo Grande

No início da tarde deste sábado (23), morreu aos 83 anos, Dácio Corrêa, um dos nomes mais conhecidos das colunas sociais de Campo Grande

Segundo informações preliminares, Dácio faleceu na Capital O colunista é de Aquidauana e fez trajetória no jornalismo, na televisão e nos eventos glamurosos que realizava.

Conhecido pelo bordão “eu vou, mas… eu volto”, Dácio era um nome ilustre do jornalismo sul-mato-grossense e passou por diversos jornais locais. Ele também passou pela política, administração pública e produção de moda, áreas em que também era uma figura conhecida.

As causas da morte e outros detalhes ainda deverão ser divulgados em breve.

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