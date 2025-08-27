Nelsinho planeja reeleição ao Senado em chapa com Riedel e Reinaldo

O senador Nelsinho Trad afirmou durante a solenidade de outorga do Título de Cidadão Campo-Grandense, Cidadão Benemérito e da Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”, realizada pela Câmara Municipal de Campo Grande, que sua candidatura à reeleição ao Senado em 2026 será alinhada ao atual governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB). Ele também descartou qualquer possibilidade de disputar o governo estadual.

Questionado pela reportagem sobre uma possível candidatura independente, Nelsinho foi direto: “Não. Estou construindo uma candidatura alinhada com o governador Riedel, dentro de uma chapa que já tem praticamente confirmado o nome do ex-governador Reinaldo. Até porque temos feito muitas entregas aos municípios e ao Estado, e atuamos dentro do mesmo campo político.”

O senador ressaltou ainda o histórico de apoio mútuo com os aliados e destacou a importância da reciprocidade. “Apoiei as candidaturas em que eles estiveram envolvidos. E entendo que essa troca de apoio é natural quando há aliança com quem a gente confia e que também confia na gente. É assim que a política funciona.”

Sobre a possibilidade de ser convidado pelo ex-governador André Puccinelli (MDB) para disputar o governo do Estado, Nelsinho foi taxativo: “Não há a menor possibilidade. Primeiro, porque acredito no governo Riedel. Acho que ele está fazendo um bom trabalho. Como eu concorreria contra alguém em quem acredito e vejo que está indo bem? Não faria isso.”

O senador concluiu reafirmando que seu foco está exclusivamente na renovação de seu mandato no Senado Federal.

Com relação a filiação do seu irmão o ex-deputado Fábio Trad no PT e uma possível candidatura deste ao Governo, preferiu silenciar sobre o assunto.

Por Carol Chaves

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram