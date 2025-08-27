Idoso morre afogado após escorregar de barco, em Aparecida do Taboado

Na tarde desta ultima terça-feira (26), um idoso, de 72 anos, que não teve suas informações divulgadas, morreu afogado. O caso aconteceu no Rio Quitéria, em Aparecida do Taboado, cidade distante 458 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o idoso estava com um amigo, em um barco, quando tentou amarrar a embarcação na boia, foi surpreendido pela marola no rio e escorregou. O acidente aconteceu por volta das 14h20. Diante da situação, o amigo jogou o colete salva-vidas, mas não teve sucesso no resgate.

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionado. O corpo da vítima foi encontrado próximo a uma piscicultura na região da Chácara Itália, por volta das 22 horas.

A Perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para exame necroscópico na URPI (Unidade Regional de Perícia e Identificação) de Paranaíba.

O caso continua sob investigação.