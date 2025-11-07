Nelsinho descarta ser vice de Riedel e confirma foco na reeleição ao Senado

O senador Nelsinho Trad (PSD) negou as especulações de que possa ser candidato a vice na chapa do governador Eduardo Riedel (PP) nas eleições de 2026. Em resposta à reportagem do Jornal O Estado, o parlamentar classificou os rumores como “meras especulações” e reafirmou que seu foco está na candidatura à reeleição ao Senado.

“São meras especulações. Estou focado na candidatura à reeleição. Fizemos um bom mandato, com muitas entregas para o Estado e, principalmente, para os municípios. Tenho certeza de que esse trabalho será reconhecido”, afirmou.

A declaração do senador ocorre em meio às movimentações políticas que começam a definir o cenário eleitoral de Mato Grosso do Sul para 2026. Dentro do PSD, partido presidido por Nelsinho no Estado, o clima é de expectativa quanto aos rumos que serão adotados pelo grupo aliado ao governador Riedel.

O deputado estadual Pedrossian Neto (PSD) afirmou que o partido está “em compasso de espera” e que aguarda a definição de Riedel sobre os próximos passos do grupo político que governa o Estado.

“Vamos aguardar a determinação do governador. Mais do que uma questão partidária, é um conjunto de partidos que têm um projeto. É um grupo político, e nós temos que verificar de que maneira esses partidos vão estar alinhados nacionalmente, de acordo com a disputa que se avizinha para 2026”, explicou Pedrossian.

Segundo o parlamentar, o PSD tem se consolidado como uma das principais forças da base aliada, com forte atuação junto às prefeituras e na destinação de recursos. Pedrossian reforçou ainda que o partido deve permanecer ao lado de Riedel no ano que vem.

“Acho muito difícil o partido não ficar com o governador. O Nelsinho, que é o presidente do partido, tem um alinhamento muito grande, e os nossos prefeitos também. Mais do que uma questão de afinidade pessoal, é um alinhamento de visão sobre como governar o Estado”, completou.

Questionado sobre a possibilidade de Nelsinho compor a chapa majoritária como vice, o deputado afirmou que o tema não foi tratado oficialmente dentro do partido.

Nos próximos dias, uma reunião entre o governador Eduardo Riedel, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) e o deputado Pedrossian Neto deve ocorrer para discutir os alinhamentos políticos e o papel do PSD dentro do grupo governista.

Por Brunna Paula