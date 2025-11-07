Funsat intermedia vagas de 181 empresas da Capital nesta sexta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece nesta sexta-feira (07), 1.256 oportunidades de emprego em 151 profissões diferentes, intermediadas junto a 181 empresas de Campo Grande. A maioria das contratações não exige experiência prévia, com possibilidade de treinamento remunerado para novos colaboradores.

Nessa condição, são 867 vagas disponíveis, com destaque para atendente de cafeteria (6), auxiliar administrativo (18), auxiliar de linha de produção (71), frentista (7) e operador de caixa (84).

Outras 389 oportunidades requerem, possivelmente, registro no Sine (Sistema Nacional de Emprego) como pré-requisito nas entrevistas. Entre as funções estão analista de gestão de estoque, auxiliar de expedição, caseiro, confeiteiro, conferente de logística e encarregado de obras — muitas delas de preenchimento imediato.

Há ainda 49 vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência), distribuídas entre três funções: auxiliar de confecção (40), empacotador à mão (5) e auxiliar de limpeza (4). Os interessados podem buscar atendimento no Guichê 1, no térreo da sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

As vagas são atualizadas diariamente nas redes sociais da Funsat, que também divulga mutirões de atendimento realizados na sede e nos bairros da Capital.

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841, ou no site da Prefeitura, onde está disponível o Painel completo de vagas.