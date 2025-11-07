Mulher é levada para delegacia após criança ser internada com queimaduras em Coxim

Professores de escola do menino acionaram o Conselho Tutelar

Na última quarta-feira (05), uma mulher foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos em investigação que apura maus tratos do filho de 9 anos em Coxim.

Os professores da criança notaram os ferimentos, que são queimaduras pelo corpo, e foram informados que a criança havia sido espancada e queimada pela própria mãe. O menino não foi na aula na última quarta-feira (05) e os profissionais perceberam a ausência.

Segundo o site Edição MS, na casa onde o menor reside, o conselho tutelar confirmou a situação . A criança foi encaminhada ao hospital de Coxim e estava com queimaduras no rosto, mãos e pernas.

Para a Polícia, a mulher informou que a criança havia se machucado no último dia 31 de outubro e afirmou que não levou a criança ao médico porque não tinha encontrado o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e decidiu ficar em casa por medo de represálias.

A criança não soube informar para o Conselho Tutelar como se machucou. Um trabalho de escuta especializada está sendo realizado com ele. Uma outra pessoa sem ser a mãe, acompanha a criança durante a internação.

A Polícia Civil não optou pela prisão em flagrante porque aguarda resultado da escuta especializada. A mulher também possui outros três filhos, além do menor vítima da situação.

